Xornadas sobre cambio climático en Ponteareas

A intervención do físico meteorólogo Martín Barreiro foi a encargada de clausurar as xornadas «Ciencia e Clima» promovidas polo Concello de Ponteareas. O evento, que se desenvolveu na nave de Aceros del Tea, reuniu público de diferentes idades interesado en comprender mellor os fenómenos meteorolóxicos e o seu impacto no medio.

O meteorólogo lucense, especializado en previsión marítima e xestión de catástrofes naturais, realizou diversos experimentos que permitiron ao público visualizar de maneira práctica e amena conceptos relacionados coa meteoroloxía. Barreiro, coñecido por ser o presentador da información meteorolóxica durante as fins de semana en RTVE desde hai máis dunha década, foi valorado por transformar a maneira de comunicar o tempo en España cun estilo claro e accesible.

Durante dous días, alumnado de todas as etapas educativas —desde infantil ata formación profesional— participou en talleres, exposicións e actividades de rúa organizadas polas concellerías de Ensino e Benestar Social, en colaboración con todos os centros educativos de Ponteareas.

Entre as actividades máis destacadas, o CIFP A Granxa desenvolveu obradoiros nos que o estudantado elaborou cataventos e coñeceu, de forma lúdica, como se xera a choiva. Tamén se abordaron fenómenos como a DANA e as condicións meteorolóxicas que dificultan a súa aparición en Galicia.

A alcaldesa Nava Castro salientou a importancia deste tipo de iniciativas: «Queremos que o alumnado e a cidadanía aprendan dun xeito ameno e da man de persoas expertas. Ao igual que no resto dos proxectos, apostamos por achegar recursos de calidade á veciñanza, para que poidan acceder ao coñecemento sen saír da súa vila».