Tomiño promove unha vida activa e saudable

O Concello de Tomiño vén de pór en marcha a segunda edición da súa axenda saudable, unha iniciativa pioneira que forma parte do programa Impacto Saudable, con actividades gratuítas e accesibles para todas as idades e condicións físicas.

Entre as propostas incluídas nesta nova edición destacan a marcha nórdica, obradoiros de cociña en vivo, andainas semanais e un programa específico de envellecemento activo para persoas maiores de 55 anos. Todas estas actividades teñen como obxectivo mellorar a calidade de vida da poboación e fomentar a creación de espazos de socialización e apoio mutuo.

A alcaldesa de Tomiño, Sandra González, destacou o valor integral da proposta: «O que buscamos con esta programación é xerar benestar real, constante e compartido, non só desde a actividade física, senón tamén dende a conexión social, a alimentación e a saúde emocional. Esta é unha aposta decidida por unha vida máis plena para toda a nosa veciñanza».

Un dos pratos fortes desta axenda saudable é a nova edición da marcha nórdica, unha disciplina que combina o exercicio de camiñar co uso de bastóns específicos, o que permite traballar ata o 90% da musculatura corporal. As sesións desenvolveranse os días 24 e 25 de maio e 8, 14, 21 e 22 de xuño, con punto de partida nas pistas de atletismo do Mosteiro. En caso de choiva, a actividade trasladarase ao pavillón de Goián. Tras a primeira toma de contacto, as persoas participantes poderán gozar de andainas para coñecer distintas rutas dentro do municipio. A inscrición está xa aberta na web municipal.

A alimentación tamén ocupa un lugar central nesta programación. O Mercado de Tomiño acollerá dous obradoiros de cociña saudable en vivo impartidos por Tamara Alonso, influencer coñecida nas redes sociais como @dedondesacolasproteinas. O primeiro obradoiro terá lugar o sábado 31 de maio baixo o título «Picoteo vegano para días soleados», mentres que o segundo será o sábado 7 de xuño e estará centrado en «Receitas divertidas para que a cativada desfrute dos vexetais». Ambos eventos comezarán ás 11.00 h e serán de balde, aínda que será preciso inscribirse previamente a través da web do Concello.

Outra actividade consolidada dentro da axenda son as andainas semanais, que teñen lugar todos os xoves de 10.00 a 11.00 h con saída dende o Centro de Saúde. Estas camiñadas guiadas non requiren inscrición previa e inclúen exercicios suaves adaptados de forza, equilibrio e estiramentos, sempre da man de profesionais da Asociación Vontade.

Ademais, continúa en marcha o programa «Reactívate nas parroquias», dirixido a persoas maiores de 55 anos. Esta proposta, desenvolvida polo Concello en colaboración con AFAGA, combina actividade física, estimulación cognitiva e momentos de lecer, buscando un envellecemento activo e unha mellora real da calidade de vida das persoas participantes.

O programa prolongarase ata o 11 de xullo e desenvolverase en distintos puntos do municipio con horarios adaptados e prezos asequibles. Actualmente aínda hai prazas dispoñibles en Tomiño centro, onde as sesións se celebran os martes e venres de 10.00 a 12.30 h, e noutras localizacións como o pavillón de Barrantes (luns de 09.00 a 10.00 h e xoves de 09.30 a 11.00 h), a Cultural de Tebra (martes de 16.00 a 17.30 h e venres de 12.00 a 13.00 h) e o pavillón de Sobrada (luns de 19.30 a 20.30 h e martes de 18.00 a 19.30 h). As sesións dunha hora céntranse na parte física, mentres que as de hora e media inclúen tamén exercicios cognitivos.

Desde o Concello, o concelleiro de Benestar Social e Deporte, Rubén García, subliñou que «esta programación ten como obxectivo rachar coas barreiras que moitas veces impiden iniciar un cambio de hábitos: medo, idade, falta de motivación… Aquí todo está pensado para acompañar, motivar e ofrecer alternativas reais e divertidas para sentirse mellor cada día».

Pola súa banda, o concelleiro de Mocidade e Lecer, Agustín González, destacou o valor comunitario da proposta: «ademais do coidado individual, esta axenda permite atoparse, compartir e facer comunidade. Hai un valor emocional e social importantísimo en facer exercicio ou aprender a comer mellor en compañía doutros veciños e veciñas».