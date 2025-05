«Talento Xove» bate récords de participación

A nave Aceros del Tea acolleu a final de cociña do concurso de talento municipal «Talento Xove», o auditorio municipal a de danza, o aparcamento Sarmiento Rivera a final de DJ´s e a residencia de artistas Artistea a de banda deseñada, deseño de xoias, fotografía, novela, poesía e debuxo.

O concelleiro de Xuventude, Cristian Montes, salienta a importancia de contar cun xurado profesional en cada unha das finais, «estamos moi agradecidos a todas e todos eles por dedicar o seu tempo a escoitar e valorar cada traballo coa sensibilidade e cariño que se require pero tamén cunha ollada profesional e de experiencia que enriquece moito o concurso».

O Concello de Ponteareas quere amosar o seu agradecemento a toda a cidadanía participante nas finais de Talento Xove, tanto ao público como aos mozos e mozas que concursaron. «Comprobamos por segundo ano consecutivo que en Ponteareas hai moito talento e moitas gañas de expresalo. Estamos máis que satisfeitos coa boa acollida que tivo a segunda edición. Máis de 500 mozas e mozos e nenas e nenos inscritos nas distintas disciplinas», explicou a alcaldesa, Nava Castro.

Nava Castro traslada tamén os seus parabéns á concellería de Xuventude polo traballo realizado e á dirección xeral de Xuventude da Xunta de Galicia o importante apoio recibido, non só económico tamén coa súa presenza nalgunhas das finais.

Alcaldesa e concelleiro animan a todas as veciñas e veciños a arroupar a estes talentos que seguirán demostrando ante o público as súas dotes na final de música que terá lugar o venres 23 de maio no auditorio municipal.

Novidades

Nesta segunda edición o concurso Talento Xove ofreceu talleres de formación previos ao concurso, para formar á mocidade interesada en participar. Algúns dos obradoiros ofertados foron o de deseño de xoias, fotografía ou DJ. Nesta esdición tamén se engadiron novas disciplinas para concursar: a de monólogo, deseño de xoias e DJ; que sumaron ás ofertadas na primeira edición (poesía, novela, artes plásticas, cómic, cociña, fotografía, música, arte urbano, danza moderna e moda), aspirando a convertirse no concurso de talentos para mocidade máis multidisciplinar da contorna.