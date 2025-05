O «Vermut de Barrio» desafía aos temporais coa mellor música

O Concello de Nigrán, que aplazou o concerto de Grooving Folks por mor da chuvia, segue adiante co seu «Vermut de Barrio».

En caso de non chover, o concerto aplazado do trío formado por órgano Hammond, guitarra e batería, terá lugar mañá, 18 de maio, na Praza do Concello.

Groovin Folks interpretan temas de funk, soul e disco dos anos 60, 70 e 80. As súas interpretacións son pura enerxía e emoción.

O próximo domingo 25 de maio será a quenda de San Rockers na Rúa Damas apostólicas da Ramallosa.

San Rockers é un grupo de catro músicos nacido na parroquia de Camos hai xa case 10 anos que conta con temas propios e que versiona temas de pop e rock dándolle unha interpretación moi particular, neste apartado poden aparecer animadas cancións case irrecoñecibles de Raphael ou Hombres G que fan levantar ao público.