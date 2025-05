O Festival de Cans chega á súa XXII edición con máis de 150 actividades

Entre o 20 e o 24 de maio, o Festival de Cans reunirá de novo o mellor do cinema galego e estatal na súa vixésimo segunda edición, convertendo Cans nun auténtico epicentro da creatividade, a memoria e o compromiso coa cultura propia.

No acto de presentación do Festival participaron representantes institucionais e patrocinadores, nun ambiente que reflectiu a esencia colectiva dun festival profundamente enraizado no territorio.

Estiveron presentes o alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo; o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López Diéguez; o director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil; así como Cristina Canosa (Estrella Galicia), Melisa Pagliaro (Gadis) e Ana Rus (Lonza), en representación das empresas patrocinadoras. Tamén acudiron a actriz Isabel Blanco e o director do festival, Alfonso Pato.

Durante a súa intervención, o alcalde Alejandro Lorenzo definiu o festival como «un espello no que se amosa o mellor da nosa comunidade». Subliñou que Cans «non é só un festival, é parte do noso ADN como concello. É identidade, dinamismo local e compromiso colectivo».

Destacou ademais o carácter integrador do evento: «Aquí a cultura nace das casas, dos galpóns, dos camiños e do corazón da xente. Esa conexión co territorio é o que fai de Cans algo irrepetible».

Homenaxes

A edición deste ano renderá homenaxe a catro figuras que simbolizan o espírito do festival. O director Alfonso Zarauza será distinguido co Premio Pedigree pola súa traxectoria no cinema galego. Tamén serán recoñecidas coa distinción Chimpín de Prata a actriz e directora Nerea Barros, a artista e cantora Uxía Senlle e Adriano Campos, veciño máis lonxevo da aldea, memoria viva de Cans e colaborador en múltiples edicións. Campos, membro do xurado veciñal e actor da Compañía Fontevella, é un exemplo do forte vínculo entre o festival e a súa xente.

Programación

A programación da XXII edición inclúe máis de 150 actividades. Entre os momentos máis emotivos destacan a inauguración da Rúa Efémera Cruz Risco, a homenaxe ao Can de Pedra e á veciña Alicia Sánchez, así como a colocación dunha placa en honra a Adriano Campos. A veciñanza e o público visitante poderán gozar tamén do Proxecto Cans 303, un documental colectivo que afonda nas raíces da comunidade, das rutas literarias guiadas por Iria Misa e Carlos Meixide, e do tradicional roteiro musical conducido por Xurxo Souto.

Como é habitual, non faltarán as exposicións, concertos, nin o concurso Pintar o Cine.

As procesións de chimpibuses —vehículos emblemáticos do festival— volverán encher de música os camiños da aldea e do Porriño, transportando ao público entre os distintos espazos de proxección e celebración.

O festival culminará o sábado 24 de maio coa entrega dos premios Cans de Pedra, que terá lugar no Espazo Estrella Galicia da Leira do Río.

Este acto será o encargado de pór o broche final dun evento que, edición tras edición, reafirma o seu carácter único, mestura de celebración popular e cultura cinematográfica.

Durante a presentación do Festival, o Concello do Porriño reiterou o seu compromiso coa continuidade e expansión do evento, destacando a colaboración da Xunta de Galicia e da Deputación de Pontevedra. As entidades patrocinadoras, pola súa parte, reafirmaron a súa implicación cun proxecto que transcende o ámbito cultural para converterse nun motor de dinamización social e económica.

O acto pechouse coa tradicional foto de familia e coa presenza simbólica dos chimpíns, auténtico sinal de identidade do Festival de Cans.

Un ano máis, a aldea converterase nun espazo de encontro interxeracional, onde o cine, a música e a memoria comunitaria se dan a man para celebrar a riqueza cultural galega desde a proximidade, a creatividade e a participación veciñal.