O estudantado ponteareán mergulla na historia local

O alumnado dos centros educativos do Concello de Ponteareas está a coñecer a historia local dunha maneira innovadora e participativa mediante o escape room «O Misterio de María Agustina Sarmiento», promovido polo propio Concello.

A actividade, desenvolvida no Castelo do Sobroso, permite que máis de 250 estudantes descubran personaxes e episodios históricos significativos da vila a través de diversas probas repartidas polas salas e pasillos do castelo, pondo en valor a figura de María Agustina Sarmiento, a menina do cadro de Velázquez, e a súa orixe pontareá.

Segundo sinala o concelleiro de Ensino, Ricardo González, trátase dunha proposta moi exitosa que ofrece ao alumnado unha experiencia de aprendizaxe divertida e activa.

Ademais de achegar coñecementos históricos, o escape room fomenta o traballo en equipo e o desenvolvemento de habilidades sociais.

O reto de superar as probas axuda a promover a capacidade de resolver problemas, xestionar o tempo e reforzar a autoestima das persoas participantes.

Tamén se estimula a motivación e o desenvolvemento afectivo, ao tempo que se consolida a aprendizaxe previa e se favorecen novas competencias.

Con esta iniciativa, o Concello de Ponteareas aposta por unha educación baseada na participación, na interacción e na posta en valor do patrimonio local.

«O Misterio de María Agustina Sarmiento» é unha ferramenta educativa que conecta pasado e presente, facendo da historia unha experiencia viva para o alumnado.