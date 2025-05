Nigrán celebra as Letras máis musicais

A programación do Concello de Nigrán polas Letras Galegas vive o seu día grande esta fin de semana.

Así, o muíño de Porto do Molle servirá de escenario para o concerto de Fanfarria Taquikardia hoxe ás 20:00 horas, e do trío Lideira mañá ás 19:00 horas. Os concertos estarán acompañados dunha exposición de cestería de follato de millo durante todo o día na sala de exposicións do muíño e, fóra, unha barra da Comisión de Festas de Parada e hoxe de Cervezas Banda.

Fanfarria Taquikardia é un grupo de música de festa con repertorio taquicárdico, que vai das melodías balcánicas a coñecidas pezas da música clásica e do cinema, pasando pola música tradicional galega e latina, achegándolle sempre o espírito necesario para o baile e a festa. A banda está integrada por instrumentos de vento-metal e percusións varias.

Pola súa banda, o trío Lideira mestura instrumentos de vento e percusión para conseguir un estilo moi característico no que caben moitas pezas bailables da tradición oral galega.

A programación polas Letras Galegas remata o sábado 24 de maio cun serán na parroquia de Camos protagonizado polas súas pandereteiras, este terá lugar a partir das 19:00 no pavillón da Comisión de Festas (xogo de bolos).