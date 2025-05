Nigrán amplía ata o 4 de xullo o horario da sala de estudo

A Biblioteca Municipal de Nigrán dispón desde comezos deste mes, e ata o vindeiro venres 4 de xullo dun horario ampliado da sala de estudo.

O obxectivo desta ampliación é atender así a demanda do estudantado universitario en exames, sendo a única biblioteca do Val Miñor en ofrecer esta facilidade en cada avaliación desde que no 2022 se inaugurara esta nova infraestrutura en Estrada pola Vía.

Así, o horario de estudo neste periodo é de luns a venres é de 8:00 a 23:00 horas e as fins de semana e festivos de 10:00 a 20:00 horas.

Este tempo «extra» será exclusivamente para o uso da sala de estudo, non para os demáis servizos de biblioteca, que funciona con normalidade de luns a venres de 9:00 a 21:00 horas e os sábados de 10:00 a 14:00 (co horario de verán, en xullo e agosto, abrirá de luns a venres de 9:00 a 15:00 horas e os sábados de 10:00 a 14:00 horas).