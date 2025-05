A Cañiza celebra un Encontro Poético no Mes das Letras Galegas

No marco das celebracións do Día das Letras Galegas, o Concello da Cañiza acolleu o pasado sábado un Encontro Poético organizado polo recoñecido artista local Diego de Giráldez, coa colaboración da administración municipal. O evento congregou a arredor de corenta poetas procedentes de diversas localidades de Galicia, así como doutras partes de España e Portugal, para compartir un recital poético que rendeu tributo á lingua galega e á cultura do país.

A actividade comezou ás 18:00 horas cunha xuntanza na Praza Maior, diante do Museo Casa Cuartel de Encontro coa Arte, espazo expositivo do propio Diego de Giráldez. A continuación, o Alcalde da Cañiza, Luis Piña, recibiu ás e aos participantes nas portas do Concello, dando inicio ao recital no Salón de Plenos.

O acto contou coa participación destacada da escritora tudense Carmeliña García Pereira, quen abriu e pechou o encontro cunha interpretación das súas composicións. Así mesmo, o cantautor Xosé Duarte, de Vilagarcía de Arousa, aportou música ao recital, interpretando poemas con acompañamento musical.

Na súa intervención, Diego de Giráldez expresou o seu agradecemento ao Concello polas facilidades ofrecidas e ás persoas asistentes pola súa presenza nunha xornada marcada pola choiva pero chea de emoción.

Como colofón, realizouse unha visita á Casa Museo Diego de Giráldez, onde o público puido coñecer os cinco andares e os 1.500 metros de exposición da súa obra, percorrendo as distintas etapas e evolucións do seu traballo artístico.