Un camión de recollida de lixo para os campamentos saharauis

O camión doado polo Concello de Nigrán para reforzar o servizo de recollida de lixo dentro do proxecto NADAFA xa está de camiño aos campamentos de refuxiadors saharauis no suroeste alxerino.

O envío serve tamén para transportar na caixa de 8 metros de largo roupa de traballo e materiais facilitados pola ONGD Asociación Integral de Rescate en Emerxencias (AIRE) e equipamento médico doado pola odontóloga saharaui Siyra Brahim.

A «Caravana por la Paz 2025» partiu este ano desde Alacante con axuda humanitaria recollida en toda España con destino Tindouf, onde desde 1975 subsisten preto de 175.000 refuxiados saharauis en condicións moi precarias.

«É un vehículo en desuso que vai cargado de achegas e que alí cumplirá unha función esencial», explica o alcalde de Nigrán e presidente do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, Juan González.

Grazas a esta achega, por primeira na Historia dos campamentos existe un programa de sensibilización ambiental a cargo dunha ducia de persoas, repartindo folletos informativos entre as familias e cubos de recollida, ademais de construír puntos específicos para o depósito de lixo e ter contratadas a 20 mulleres e 2 condutores.

«Nesta comarca temos un compromiso firme cos saharauis que se amosa cada ano no programa «Vacacións en Paz» que, grazas ás familias acolledoras e á financiación dos concellos, trae a menores saharauis no verán», explica González, quen pon cada ano a antiga casa dos mestres de Balinfra a disposición dos monitores que acompañan ás crianzas.

«O movemento solidario e a vontade expresada pola sociedade civil nesta causa é absoluto, o conflito do Sáhara compete directamente a España porque foi unha provincia máis deste país e por iso queremos manter unha colaboración con eles», insiste o rexedor.

Ademais das actuacións sobre o terreo, o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade organizou nos últimos anos diversas misións políticas aos campamentos co fin de dar a coñecer a situación das persoas refuxiadas e visibilizar o apoio das administracións locais á causa saharauí, en dúas misións participou o alcalde de Nigrán e varios concelleiros do municipio. Ademais, tanto o Fondo como o propio Concello emitiron unha declaración institucional instando ao Goberno español a reconsiderar o seu cambio de postura sobre o Sáhara Occidental e reclamando un referendo de autodeterminación para o pobo saharauí en cumprimento do Plan de Arranxo acordado en 1991 co auspicio de Nacións Unidas.

O Fondo Galego

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade está integrado por 116 concellos e as catro deputacións de Galicia, que concentran a través desta rede os seus esforzos no eido da cooperación ao desenvolvemento. Garántese deste xeito unha xestión profesional e transparente, así como a realización de proxectos con impacto nos países do Sur Global e a sensibilización da sociedade galega a prol da solidariedade internacional.

Recoñecido como axencia municipal da cooperación galega, o Fondo Galego vai cumprir 28 anos tendo apoiado uns 200 proxectos en máis de trinta países e promovendo numerosas actividades e materiais en relación aos desequilibrios Norte-Sur e a Axenda 2030.