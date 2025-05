Arbo impulsa a creación da Agrupación de Protección Civil Ribeira do Miño

O Concello de Arbo celebrou esta semana unha reunión informativa no Salón de Plenos da Casa Consistorial, co obxectivo de explicar o proceso de creación da Agrupación de Voluntariado de Protección Civil Ribeira do Miño.

Esta nova agrupación, promovida polos Concellos de Arbo, As Neves e Crecente, terá a súa base de operacións en Arbo.

Obxectivos

A iniciativa nace coa finalidade de garantir a coordinación preventiva e operativa na protección de persoas e bens ante situacións de emerxencia, como riscos graves, catástrofes ou calamidades públicas.

Durante a reunión, dirixida pola delegada de zona da Asociación de Agrupacións de Voluntarios/as de Protección Civil (APAV), informouse ás persoas asistentes sobre o funcionamento da futura agrupación e o proceso para formar parte dela.

Formación

As persoas interesadas poderán anotarse ao curso básico de Protección Civil, que terá lugar en Arbo os días 24, 25 e 31 de maio e o 1 de xuño.

Esta formación, organizada pola Consellería de Presidencia, Xustiza e Deporte en colaboración coa AGASP, abordará coñecementos fundamentais como primeiros auxilios, actuación en accidentes de tráfico, emerxencias no fogar, organización de eventos con grandes concentracións e simulacros de evacuación.

O alcalde de Arbo, Horacio Gil, sinala que «os voluntarios e voluntarias recibirán toda a formación necesaria para poder actuar con eficacia en casos de emerxencia».

A agrupación constituirá un servizo esencial que prestará cobertura aos tres concellos implicados, converténdose nun recurso clave para a seguridade da veciñanza.