«Sen o meu pobo, eu nunca escribiría»

Shahd Wadi podería ser a galega máis internacional que existe. Filla de exiliados palestinos, naceu en Exipto e viviu a súa infancia en Xordania. Nos anos 90 voltou á terra da súa familia, e en presenza do camiño que algún día levara á vila dos seus antergos, sóubose pertencer a aquel lugar. Desde entón escribe para contalo. No 2006 mudouse a Portugal, onde foi pioneira nos estudos feministas, sendo a primeira persoa do país en adicar o seu mestrado e o seu doutorado á cuestión. Este ano, a AELG (Asociación de Escritores en Lingua Galega) recoñeceuna como Escritora Galega Universal 2025; e o pasado 25 de abril visitou Ponteareas para ofrecer unha palestra titulada «A cultura como arma de resistencia» no pub JJ Copas. Falamos con ela sobre o seu paso pola nosa comarca e o seu recente nomeamento.

– Como foi a súa experiencia en Ponteareas?

– Xa tiña estado en Galicia o ano pasado no Festival da Poesía do Condado, pero desta vez foi máis tempo e puiden percibir a solidaridade tan intensa con Palestina, e para min foi unha experiencia moi forte. Quedei impresionada de andar na rúa e ver as cafeterías e bares coa bandeira de Palestina. Mesmo nos premios Follas Novas, todo o mundo levaba un pin de solidariedade con Palestina. Nunca estiven nun lugar tan significado, e iso faime pensar que, se cadra, hai esperanza.

– O título da palestra que ofreceu é «A cultura como arma de resistencia», en que consiste esta idea?

– Como artista, como escritora, hai varias veces que esta pregunta me perturba: hai lugar para a arte, a escrita e a poesía no medio dun xenocidio? Podemos falar diso? E a resposta moitas veces vén directamente de Palestina, cando no medio dos escombros vemos unha nena danzar dabkeh (a danza tradicional de Palestina), e entre os bombardeos escriben poesía. Para min esta é a resposta. Persoas como Hiba Abu Nada e Refat Alareer, mesmo sabendo que estaban á beira da morte colleron un bolígrafo e escribiron un poema. Este mes morreu Fátima Hassouna, que era escritora, poeta e fotoxornalista, e ela dixo «eu quero que a miña morte sexa resonante». Parece moi cruel que haxa seres humanos que están a tentar probar que son seres humanos, e que algúns por seren artistas consigan probalo. Eu considero que toda morte dunha persoa debe ser ouvida do mesmo xeito... Pero ese tamén é o poder da arte, o poema tórnase nalgo máis ouvido polo mundo que non está a ouvir ás persoas palestinas. Por iso o poder da arte é tan impresionante en Palestina. Alí hai festivais de literatura, de cinema… O amor á vida é a arma de resistencia máis forte do pobo palestino, e ten que ver cun poema de Mahmud Darwish que di «nós amamos a vida cando achamos un camiño cara ela». Facer arte é unha forma de resistencia porque é unha tradución do que o pobo é e quere ser; e quere ser visto como ser humano (que é algo que se lle nega ao pobo palestino), e quere amar a vida. Tamén, para min hai moita ligazón entre a historia oral e a arte, porque a historia oral é o único arquivo do pobo palestino. No 48 foi confiscado todo o arquivo, incluindo obxectos artísticos. Todos os documentos. A narración oral é o único obxecto histórico que ten o pobo palestino. Normalmente quen conta a historia de vida palestina son as mulleres a través da narrativa da historia de vida.

«O que vivín nestes días fíxome tornarme un pouquiño galega, tamén»

– Como recibe o nomeamento de Escritora Galega Universal 2025?

– Foi un momento moi especial, porque todo o que vivín nestes días que pasei en Galicia fíxome tornarme un pouquiño galega, tamén. Hai un poema de Rosalía no que di que disque os paxaros non falan, pero non é certo porque murmuran que aí está a tola soñando. Como dixen no discurso do premio, eu tamén son unha tola soñando, malia que soñe con outras cousas. Soño coa liberdade de Palestina, e no meu libro de poesía, Chuva de jasmim, que saiu este ano, hai tamén un poema que fala dos paxaros, dun pobo-paxaro que para min é o pobo palestino, que ensina ao mundo sempre a bater as ás mesmo no medio dos escombros, con bombas a caer, mesmo xusto antes da morte. Para min, recibir este recoñecemento implica tamén unha homenaxe ao pobo palestino, e iso é o máis importante do premio para min, porque sen o meu pobo eu nunca escribiría.

– Foi vostede a iniciadora dos Estudos Feministas en Portugal, e unha boa parte do seu traballo orbita arredor das mulleres palestinas. Podería falarnos un pouco sobre a relevancia cultural das mulleres en contextos socioculturais adversos?

– Non sei responder a iso, tal vez porque a pesar de estudar ás mulleres teño moitas dificultades, cando ollo o mundo en xeral, en dividilo en categorías e dicir cal é o papel das mulleres como se fose unha cousa separada da sociedade; pero podo falar un pouco do movemento feminista en Palestina, que está vinculado ao movemento de liberación de Palestina. Foron as mulleres campesiñas as primeiras en xuntar aos homes, e todo o movemento feminista comezou co movemento de liberación. Despois da Declaración de Balfour de 1917, que prometeu aos xudeus un lar en Palestina, onde xa había un pobo, comezaron a aparecer nos anos 20 os alzamentos das mulleres para organizarse, escribir nos xornais Al-Karmil e Filastin... O papel das mulleres estivo ligado á decolonización, non só contra a ocupación israelita, senón como concepto. Para min, a loita feminista ten que ver con iso, e por iso dicimos que Palestina é un asunto feminista, porque cando nós loitamos contra o colonialismo tamén loitamos contra outras discriminacións que existen na sociedade.

– Vostede naceu en Exipto, e malia ser descendente de exiliados palestinos ten falado de que a súa identificación como persoa palestina foi algo que lle tomou tempo. É a identidade palestina un pouco como a condición feminina segundo De Beauvoir -algo co que non se nace senón que se adquire-?

– Non sei se unha nace palestina ou se chega a selo, porque eu creo que son palestina mesmo antes de nacer. Cargo comigo a historia dos meus avós desde o 48. Convertinme en palestina no momento no que sentín o que é ser palestina. Eu son dunha familia que foi expulsada da nosa vila en 1948, cando foi borrada do mapa. Meu pai naceu no 49 e miña avoa estaba embarazada del cando marchou dalí. Só puiden volver aos 15 anos. Vin a vila dos meus avós cunha montaña ao fondo, e entendín o que é ser palestina. Ser palestina e ser impedida de chegar a un lugar; non conseguir chegar a un lugar. Ese coñecemento era algo que xa estaba no meu corpo: a nostalxia da miña familia, a historia da naqba. Todo iso xa me fai palestina antes de nacer. A miña historia de vida comezou no 48.