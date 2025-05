“A risa é unha arma de construción masiva”

Iván Prado é un pallaso, actor e director teatral galego que traballa arredor do mundo pondo o seu foco na cooperación internacional. Recén chegado de México, mañá, 4 de maio, fará unha parada en Ponteareas para ofrecer un intensivo de clown no Club Sportivo, titulado «Pallaseando a existencia». As persoas interesadas aínda están a tempo de inscribirse, solicitando información no email ocondadoconpalestina@gmail.com, ou no número de teléfono 686395298.

-Iván, que é o seu curso «pallaseando a existencia»?

«Pallaseando a existencia» é un anaco das miñas vivencias en todos eses lugares nos que a humanidade xoga o seu futuro: lugares de moita represión, de pobreza extrema, conflitos bélicos... onde atopei unha flor da alegría, unha flor da conciencia e xeitos de partillar estas experiencias. É un espazo de risa, de alegría, de aperta, de aceptación, do fracaso do ridículo... da estupidez humana que a todas [sic] nos tece por dentro. É unha experiencia para aprender a rir de nós mesmas en sociedade e ao mesmo tempo poder coñecer ferramentas persoais a través das técnicas do pallaso.

-Cal é o motivo que leva a un profesional da cultura tan internacional coma vostede a facer parada no Condado?

O Condado, e en especial o colectivo do Condado con Palestina, é un lugar no que teño bastantes amizades, e por iso poder vir a dar este obradoiro de pallasos e traer as risas, a conciencia das risas, e a posibilidade de abrazar o ridículo como unha ferramenta de transformación persoal e social, paréceme moi importante... E, sobre todo, moi nutritivo para min! Como non vir ao Condado, e como non colaborar con O Condado con Palestina?

- Que é un clown, ou pallaso, e por que animaría á xente a facer o seu curso?

O pallaso e a pallasa é unha figura que existe en moitas sociedades, mesmo se mantén no tempo en culturas orixinarias de América Latina desde hai 3000 ou 4000 anos. Son figuras que nos permiten rir de nós mesmas e loitar contra ese autoritarismo interno autoinflixido; o «todo ten que ser perfecto», que é un xeito de fascismo persoal. E tamén serve para combatelo no aspecto máis amplo, que serían as sociedades inxustas e as ditaduras. Ao rir do autoritarismo interno podemos rir das forzas de opresión externas. É unha figura que alquimiza as nosas emocións e que traballa na posibilidade, na utopía, na transformación. O pallaso, no mundo occidental, vén do circo. O circo é un espazo de transformación utópica no que o imposible se volve posible, e o posible se volve fermoso. O pallaso sempre ten un «si», e ese si é a partir da capacidade de rir, de abrazar a nosa estupidez e darnos o dereito ao fracaso. Esa é unha das grandes potencialidades do ser humano: aprender do erro e asumir que todo é máxico e posible, ainda que as condicións materiais poidan ser de inxustiza. Nós empregamos isto para loitar contra os muros, contra os militares, contra as ditaduras, porque é o xeito de recoñecernos na forza da risa e da alegría.

-Ademais de pallaso de profesión, é vostede o fundador da ONG Pallasos en Rebeldía. A que se dedican fundamentalmente?

Somos unha rede internacional de artistas, fundamentalmente de circo pero tamén doutras disciplinas, como a ilustración ou a música, que se adica a levar un abrazo artístico aos pobos que se enfrontan ao sistema global de terror, e que dalgún xeito poñen o seu latexo a favor da vida. A rede nace do Festiclown, cando estabamos en Pontevedra, e comezou en Palestina; logo en Chiapas, logo no Sáhara... E agora esténdese a outros territorios: campos de refuxiados no Líbano, en Europa, comunidades indíxenas en América Latina, comunidades empobrecidas en favelas de Brasil, etc. Levámoslles a disciplina utópica do circo, e a capacidade alquímica e catártica do pallaso. Empregamos a arte para insuflar esperanza, entusiasmo e alegría, como un xeito de combater o medo; coma un antídoto contra o medo e unha vitamina para o amor colectivo. Traballamos sempre con entidades locais, que son as que marcan os tempos e a cartografía, e realizamos shows, caravanas artísticas, festivais... Ultimamente temos unha escola de circo en Palestina, que é un proxecto senlleiro do noso camiñar. Somos artistas que loitan contra as ocupacións militares, contra as fronteiras, a opresión, a inxustiza e o modelo de pensamento neoliberal. Temos grandes alianzas cos pobos que loitan pola súa liberdade.

-Cal é o potencial do clown en sociedades como a palestina?

O potencial do pallaso en realidades tan tráxicas e demoledoras como a palestina é fundamentalmente a posibilidade de atopar vías de escape psicolóxicas á situación de represión permanente, e de encontrar camiños de alegría para fortalecer o sistema inmunolóxico contra a ocupación militar xenocida. O pallaso sería esa ferramenta que nos permite derrubar (aínda que sexa por un anaco de tempo e espazo) a crueldade desa longa noite de pedra de ocupación, e dese muro de ocupación de cemento e de silencio cómplice. Para nós, a risa é un arma de construción masiva, un xeito de combater a frustración e o medo.