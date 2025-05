Ponteareas homenaxea a Ángel Viro Caamaño, corazón de música

O Concello de Ponteareas homenaxeou ao compositor e músico Manuel Ángel Viro Caamaño, pianista, compositor e director do conservatorio municipal de música durante quince anos, lugar onde se descubríu unha placa co seu nome.

Alumnado e profesorado do conservatorio municipal Reveriano Soutullo ofreceron un concerto no que actuou a banda de música, o coro e a orquestra do conservatorio e no que a alcaldesa, Nava Castro, e o concelleiro de Ensino, lle entregaron un agasallo para prolongar o recordo deste día de homenaxe.

«Son moitos os fogares nos que hai un piano grazas a esa paixón e vocación que contaxiou Ángel Viro. Levou o nome de Ponteareas por certames e concertos de toda España e non son poucas as partituras galegas, panxoliñas, obras relixiosas e misas da súa autoría.», salientaba a alcaldesa na súa intervención.

Alcaldesa e concelleiro coincidiron en recordar a importante achega musical de Viro, autor dun bo número de composicións para coro, orquestra, canto e piano.

O director do conservatorio e vicedirector tamén quixeron lanzar mensaxes de cariño durante a homenaxe e recordaron as horas como alumno de Ángel Viro e as vivencia ao eu carón.

Pianista, compositor, director do conservatorio municipal de música durante quince anos. Foi Director da a Escolanía do Seminario Menor e a Schola Cantorum do Seminario Mayor de Santiago de Compostela.

É autor de bo número de composicións, para coro, orquestra, canto e piano. Consegue o primeiro premio de Composición durante catro anos consecutivos. Asistiu, convidado polo Vaticano, ao Congreso internacional de Organistas e Mestres de Capela.

A Polifónica de Ponteareas tamén leva o seu selo dende que se fundou no 1965.

