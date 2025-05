O «vermú de barrio» anima a primavera con música local

Nigrán énchese este mes dunha mestura de boa música en directo e socialización ao aire libre en diferentes localizacións, nunha nova proposta cultural bautizada como «Vermú de barrio».

A iniciativa comezou en abril, e mañá será a quenda de Groovin Folks na Praza do Concello. Three Roosters tocarán o 11 de maio diante do mural de Lula Goce na Ramallosa e, finalmente, San Rockers o día 25 de maio na rúa Damas Apostólicas.

AWEN. / D.P.

«Os hostaleiros e despois Ovalmi pedíronnos algunha iniciativa nova para dinamizar os seus negocios fora da tempada estival e pareceunos que o mellor era ofrecer cultura de man dos nosos músicos para así tamén apoialos a eles», explica o alcalde, Juan González, quen repite unha idea moi similar á que xa levou adiante na crise da Covid-19, cando o Concello ofreceu en sesión vermú diferentes concertos protagonizados por músicos locais para así volver a levar a vida ás rúas e, ao mesmo tempo, apoiar a este sector. «A idea era comezar o «Vermú de barrio» esta Semana Santa pero, ante o mal tempo, tivemos que pospoñelo», explica o alcalde, quen engade que os concertos se levarán adiante sempre que as condicións climatolóxicas o permitan, polo que a información estará actualizada sempre en redes sociais en caso de cambios. «A idea é encher de xente as rúas nun horario familiar que facilita a conciliación e a socialización de todas as idades».

Groovin Folks

Groovin Folks é un trío formado por órgano Hammond, guitarra e batería. Interpretan temas de funk, soul e disco dos anos 60, 70 e 80. As súas interpretacións son pura enerxía e emoción. Tocarán mañá ás 12:00 na Praza do Concello.

Three Roosters

Grupo de Rock, Blues Folk e Country en formato electroacústico con temas propios e versións. Naceu en plena pandemia e conta con Berto Misa á guitarra, Bruno Figueiras á voz e Fran Sánchez ao baixo. Tocarán o domingo 11 de maio na rúa Argonautas, fronte ao mural de Lula Goce.

San Rockers

Grupo de catro músicos nacido na parroquia de Camos hai xa case 10 anos que conta con temas propios e que versiona temas de pop e rock dándolle unha interpretación moi particular, neste apartado poden aparecer animadas cancións case irrecoñecibles de Raphael ou Hombres G que fan levantar ao público. Tocarán o domingo 25 de Maio na Ramallosa, na rúa Damas apostólicas.