Natureza, fútbol e educación para crecer en valores

O concello de Salceda de Caselas colabora un ano máis coa Escola de Fútbol Denis Suárez na súa IV edición da Liga Interna DS-Lemmar Granite, proxecto deportivo e sociocultural que xurdiu tralo confinamento dende a dirección deportiva da escola e que foi creada para fomentar dende o fútbol un medio onde non só é importante practicar este deporte, senón que a natureza do mesmo poida aportar outros moitos valores como a creatividade, a espontaneidade, o coñecemento do territorio ou a participación social.

A clasificación da liga interna sostense en tres factores importantes, por un lado está a competición deportiva interna, por outro lado o comportamento, e o terceiro factor é a actividade sociocultural, actividade voluntaria e que suma máis puntos na clasificación.

Estas actividades están asociadas a fomentar o sentido de pertenza ao territorio, coñecemento do mesmo e sensibilización de diferentes contextos.

Nesta tempada 2024/25 leváronse a cabo tres actividades en colaboración coa concellería de Deportes, dúas delas de carácter ambiental e unha actividade de introdución nunha disciplina ciclista menos coñecida, o «pump track».

Da man do concelleiro de deportes Marcos Troncoso e a enxeñeira forestal Carla Pérez, a rapazada da escola visitou na primeira das xornada a contorna da senda do río Landres, onde puideron comprobar de primeira man o uso tradicional dos muiños fluviais e a arte da moenda, para rematar a actividade coa plantación de exemplares de sabugueiro (Sambucus nigra).