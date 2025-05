Música, tradición e mar nunha nova edición da Festa do Choco de Redondela

A Festa do Choco volverá a encher Redondela de sabor, música e tradición durante a fin de semana do 9 ao 11 de maio, cun programa pensado para todos os públicos e cun claro protagonismo do produto estrela da zona: o choco.

Esta celebración, xa consolidada no calendario festivo da comarca, ofrecerá unha intensa axenda de actividades gastronómicas, culturais e lúdicas ao longo de tres días.

Venres

A xornada inaugural, o venres 9 de maio, comezará ás 19:30h coa apertura da carpa de degustación, espazo que funcionará en horario continuo ata o peche diario, permitindo ás persoas asistentes gozar dunha ampla variedade de pratos elaborados con choco como ingrediente principal.

Ás 20:00h, a Orquestra de Saxos será a encargada de dar o ton musical á tarde, mentres que a actuación da recoñecida orquestra Los Satélites, prevista para as 22:30h, pechará a primeira noite festiva cun espectáculo para bailar e gozar en comunidade.

Sábado

O sábado 10 de maio comezará de novo ás 10:30h coa reapertura da carpa de degustación no Campo da Feira. Ao mediodía, ás 12:30h, a tradición galega terá un destacado protagonismo coa actuación do grupo de gaitas e baile tradicional Airiños de San Simón, unha cita coa música e a danza popular que achega á festa o espírito das nosas raíces.

Xa pola tarde, ás 16:00h, terá lugar unha das actividades máis singulares do programa: a XI Scooterada Vespartana, que partirá da Praza de Ribadavia. Este evento reúne cada ano a persoas amadoras das motos clásicas, especialmente ás míticas Vespa, nun percorrido festivo pola vila.

A programación da tarde continúa ás 20:00h co concerto da Rondalla de Redondela, que achegará unha proposta musical baseada na tradición.

A música continuará ben entrada a noite coa actuación da Orquestra Mondragón ás 23:00h, seguida dunha sesión de DJs a partir da 01:00h no Campo da Feira, a cargo de Borja Rúa & Rodri Vegas, que garantirá ambiente ata altas horas.

Domingo

O domingo 11 de maio comezará coa apertura da carpa de degustación ás 10:30h e contará cun completo programa cultural.

Ás 11:30h, a Banda de Música de Chapela será a encargada de animar as rúas cun pasarrúas, que precederá a recepción de autoridades na Casa do Concello ás 12:00h.

Un dos momentos máis esperados da xornada terá lugar ás 12:30h co pregón oficial da festa, que nesta edición será ofrecido por María Foscaldo Virtudes, coñecida como «La repunante», quen porá a súa particular visión e sentido do humor ao comezo oficial do día grande da festa. Seguiralle, ás 13:15h, a actuación do grupo de gaitas O Carballo das cen pólas, poñendo novamente en valor a música tradicional galega.

A tarde continuará ás 18:00h co concerto do grupo O Sonoro Maxín, recoñecido pola súa mestura de ritmos que van do ska ao reggae con letras comprometidas e cheas de enerxía.

O peche da edición deste ano correrá a cargo da Orquestra Combo Dominicano, que actuará ás 21:30h e prometerá unha despedida festiva por todo o alto.

Ademais das actividades en terra, a Festa do Choco ofrece a posibilidade de gozar dunha experiencia única coa realización de rutas en barco pola Illa e a Enseada de San Simón.

Estas saídas realizaranse tanto o sábado como o domingo, con horarios de saída ás 12:00h e 17:00h dende o Porto de Cesantes, e ás 18:00h dende o pantalán do Museo Meirande. O prezo por persoa é de 6 euros, e as entradas poden adquirirse no propio Museo Meirande, na Oficina de Turismo de Redondela ou a través da web crucerosangel.com.

A Festa do Choco de Redondela volve así cunha programación chea de propostas para todos os gustos, nun evento que combina gastronomía, cultura, música e lecer, consolidándose como unha das citas máis emblemáticas do calendario festivo galego. Unha ocasión perfecta para celebrar a diversidade e a identidade local arredor dun dos produtos máis apreciados da ría.