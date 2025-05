A III Furancheira enche San Xurxo de bo viño e moita música

A parroquia de San Xurxo acolleu a pasada fin de semana a súa III furancheira coincidindo coa celebración da festa de San Xurxo. Catro locais da parroquia habilitáronse como «furanchos» xestionados por diferentes asociacións: comisión de festas, entroido, comunidade de montes e asociación veciñal.

As persoas asistentes destacaron as tapas de xabarín servidas no local do entroido, a calidade do viño dos locais da comisión de festas e o remate de ruta no establecemento conxunto da comunidade de montes e a asociación veciñal no que se servían postres caseiros.

A comisión de festas compatibilizou o evento ademais coa festa na honra do patrón, San Xurxo, o sábado 26, xerando deste xeito un circuíto festivo ao longo de toda a parroquia que atraeu a xente chegada de Salceda e dos concellos veciños, destacando unha importante presenza de persoas chegadas dende Portugal.

Os furanchos estiveron amenizados por diferentes grupos de gaitas que puxeron a nota tradicional na fin de semana. Tamén o sábado a charanga «Os da Nogueira» de Valadares percorreu os diferentes establecementos, completando deste xeito o día de festa.

As furancheiras estanse a repetir nas diferentes parroquias de Salceda e arredores, repetindo o éxito da Furancheira da Picoña, pioneira neste tipo de eventos, que leva xa 15 anos de andadura e que se ten convertido xa nunha das imprescindibles neste tipo de eventos nos que se mestura a gastronomía e o viño coa música tradicional dos grupos participantes.