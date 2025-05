A Feira do Viño regresa ao Rosal do 18 ao 20 de xullo

Este verán O Rosal volverá cheirar a tradición, a viño e a festa compartida. A XXXIII Feira do Viño do Rosal celebrarase do 18 ao 20 de xullo na Praza do Calvario, epicentro dunha cita organizada polo Concello e a Confraría dos Cabaqueiros do Viño do Rosal que cada ano reúne a viticultura, a gastronomía e a identidade da comarca do Baixo Miño.

Nesta edición, ademais, o Concello do Rosal e a Cámara Municipal de Caminha chegaron a un acordo de colaboración que permitirá evitar que a Feira do Viño coincida co Artbeerfest luso, dando así resposta a unha demanda recorrente entre a veciñanza transfronteiriza.

«Este ano ninguén terá que escoller entre unha festa ou outra. Traballamos para facilitar que a nosa xente poida gozar de ambas celebracións e, ademais, reforzamos os lazos entre dous concellos irmáns unidos polo río», como sinalou a alcaldesa rosaleira, Ánxela Fernández Callís.

A rexedora destacou que este acordo é un paso máis nun camiño conxunto que busca «sumar, colaborar e construír un futuro mellor para a veciñanza miñota. Queremos un territorio vivo, dinámico e coidado, e iso pasa tamén por entender que xuntos chegamos máis lonxe», engadiu.

A Feira do Viño do Rosal converterase un ano máis nun escaparate privilexiado dos mellores caldos da Denominación de Orixe Rías Baixas, nunha contorna pensada para o desfrute da veciñanza e das persoas visitantes. A música, a cultura, os produtos locais e a tradición vitivinícola daranse a man durante tres días que prometen deixar pegada.