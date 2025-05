A Eurocidade Tui-Valença impulsa a peregrinación

A Eurocidade Tui-Valença impulsa unha peregrinación especial polo Camiño Portugués da Costa que, entre os meses de maio e xuño, levará a persoas camiñantes desde a cidade portuguesa de Caminha ata Santiago de Compostela. A iniciativa, integrada nas Xornadas Europeas do Camiño de Santiago, conta cunha grande acollida e apenas quedan prazas libres para as etapas previstas os días 24 e 25 de maio, e 7 e 8 de xuño. Tamén queda unha única praza dispoñible para quen desexe realizar o percorrido completo.

O itinerario, composto por oito etapas, discorrerá por paisaxes espectaculares das ribeiras do Miño e por vilas con gran valor patrimonial e espiritual.

Comezou o 1 de maio en Caminha, avanzando por Vila Nova de Cerveira, Tui, O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis e Padrón, ata chegar finalmente a Santiago de Compostela o 8 de xuño.

As persoas interesadas en participar poden formalizar a súa inscrición a través da páxina web do Concello de Tui, por correo electrónico ou por vía telefónica.

O prezo da actividade é de 12 euros por etapa, aínda que existe unha tarifa reducida de 80 euros para quen opte por completar o camiño enteiro. A organización ofrece, incluídos neste importe, un guía acompañante, transporte de mochilas, seguro de asistencia e desprazamentos aos puntos de inicio e fin de cada etapa.

Segundo sinalou a concelleira de Turismo de Tui, Ana María Núñez, esta proposta ten como obxectivo poñer en valor o trazado histórico do Camiño Portugués da Costa, que discorre desde Caminha pasando por Vila Nova de Cerveira, Valença e Tui, seguindo os pasos de milleiros de peregrinos ao longo dos séculos. Asemade, Núñez lamentou que este tramo oficial portugués non estea a ser recoñecido de forma específica nas estatísticas da Oficina do Peregrino, ao seren sumadas as persoas camiñantes ao trazado galego, o que invisibiliza a súa relevancia e singularidade.

Esta peregrinación inscríbese tamén no Calendario Deportivo da Eurocidade Tui-Valença para o ano 2025, e contribúe a reforzar o carácter internacional e integrador da ruta xacobea, recoñecida como Itinerario Cultural Europeo polo Consello de Europa desde 1987.