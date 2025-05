Covelo retoma as Feiras de Artesanía

O Concello de Covelo, coa colaboración da Deputación de Pontevedra, organiza unha nova edición da Feira de Artesanía e Segunda Man, que ten lugar hoxe na Praza Mestre Cerviño, converténdose nun espazo de encontro entre creadoras e creadores locais, público de todas as idades e amantes da cultura artesanal e do comercio sostible.

A feira arrancará ás 10:00 h e contará con numerosos postos de venda nos que o público poderá atopar unha ampla variedade de produtos: artigos de madeira, xoiería artesanal, produtos da horta, cosmética natural, panadaría, xoguetes feitos a man, obxectos decorativos, produtos téxtiles,plantas, cestaría tradicional, cerámica, e moito máis. Un espazo ideal para apoiar o talento local e a economía circular.

Entre as actividades destacadas, ás 11:30 h terá lugar un obradoiro infantil de circo a cargo de Atipicocirco, unha proposta lúdica e educativa para que a cativada poida gozar dunha mañá chea de creatividade.

A partir das 12:30 h, a música tomará o protagonismo cunha sesión vermú a cargo de Toti Voz, que ofrecerá un amplo repertorio de cancións populares en español e inglés, mesturando xéneros como o rock, o pop, a rumba ou a música clásica. Un momento perfecto para gozar da feira nun ambiente distendido e festivo.

Ademais, durante toda a mañá, as persoas asistentes poderán degustar produtos típicos grazas á presenza dun pulpeiro e postos de produtos frescos e locais.

A feira pechará ás 14:00 h, tras unha intensa mañá de actividades pensadas para dinamizar o municipio, apoiar ás persoas artesás e promover un consumo responsable e de proximidade.

O Alcalde do Concello de Covelo Juan Pablo Castillo Amigo anima á veciñanza e visitantes a participar nesta cita xa consolidada no calendario local, e recorda que se retoma unha axenda para este 2025 na que no primeiro sábado de mes nos meses de maio, xuño, xullo, agosto, setembro e a especial de Nadal en decembro e indica tamén que «poñemos en valor a artesanía e o comercio de segunda man a partir de xuño e incluiremos obradoiros de cociña con degustación moi orixinales e creativos e serán obradoiros participativos onde cociñamos entre todos e todas».