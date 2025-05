Buscando verbenas máis seguras

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, o concelleiro de Urbanismo, José Ramilo, a edil de Cultura, Sara Cebreiro, o concelleiro de Alumeado e da parroquia de Cela, Evaristo Ucha, e o xurídico do Concello, Víctor Rodríguez, mativeron estes días unha xuntanza coas Comisións de Festas das parroquias do Concello de Mos para explicar a organización, tramitación de permisos e medidas de seguridade de cara á celebración das verbenas neste ano 2025 en Mos.

O obxectivo da mesma é apoiar ás Comisións de Festas, axudalas e orientalas en todos os trámites necesarios para o rigoroso cumprimento da normativa neste senso, e así tratar de garantir a máxima seguridade posible e evitar situacións de risco e/ou perigo, que poidan desencadear nun suceso tráxico como o que conmocionou á sociedade o pasado verán.

Neste senso, desde as concellerías de Cultura e Urbanismo, apuntouse que todo o equipo técnico dos departamentos municipais estará enteiramente ao dispor das directivas das Comisións para toda canta consulta, dúbida ou trámite precisen. Prestando o asesoramento e información que sexan necesarios.

A reunión coas Comisións de Festas celebrouse na Axencia de Colocación, e elixíronse estas datas para realizala, tendo en conta a proximidade do inicio da tempada de verbenas en Mos. As primeiras festas do municipio terán lugar durante este mes de maio.