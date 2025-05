A Banda de Gaitas San Xoán dedicará unha partitura á Cañiza

A Banda de Gaitas San Xoán de Paramos - Tui presentará unha partitura orixinal dedicada á Cañiza no concerto que ofrecerá o 9 de agosto de 2025 na Praza Maior da vila. Así o confirmou o director da formación, José Manuel Caballero Fernández, ao alcalde Luis Piña nunha xuntanza celebrada no Concello, na que tamén participaron o mestre de percusión, Sergio Caballero Fernández; o asesor musical, Eduardo José Rodríguez Sobrino; e as concelleiras de Goberno Mª José Rodríguez e Eva María Rivas.

O anuncio da composición chega despois do éxito das actuacións da Banda na Cañiza os días 12 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024, enmarcadas na programación do verán cultural. Durante o concerto do pasado agosto, o director expresou publicamente a súa gratitude polas invitacións e anunciou que, de repetirse a actuación, crearían unha peza dedicada ao municipio.

A nova partitura será instrumental e sen letra, seguindo a tradición da formación. A decisión de incluíla no concerto de 2025 foi celebrada polo alcalde, quen destacou que «é un agasallo único que entraría a formar parte do legado musical e cultural da Cañiza».

Ademais, o director da banda non descarta que en futuras actuacións poida presentarse tamén unha canción con letra dedicada á Cañiza, «que tamén podería ser un himno».

A Banda de Gaitas San Xoán de Paramos conta con 19 anos de traxectoria e está composta por arredor de 50 persoas.