Baiona, a prol da visibilización da síndrome CTNNB1

O Concello de Baiona deu un paso adiante no compromiso coa inclusión e a visibilidade das enfermidades raras ao recibir nas súas dependencias a Juan Luis Carro, representante da Asociación da Síndrome CTNNB1.

O encontro, no que participaron o alcalde Jesús Vázquez Almuiña e a concelleira Ana Iglesias Rodríguez, tivo como obxectivo principal dar a coñecer este trastorno do neurodesenvolvemento, así como subliñar a importancia do apoio institucional na sensibilización social e na promoción da investigación científica.

A síndrome CTNNB1 é unha enfermidade xenética extremadamente rara causada por cambios ou mutacións no xene do mesmo nome.

Este tipo de trastornos afectan o desenvolvemento do cerebro e do sistema nervioso central, podendo provocar atrasos no desenvolvemento ou dificultades de aprendizaxe que derivan, en moitos casos, nun diagnóstico de discapacidade intelectual.

A alteración afecta un número moi reducido de persoas, o que fai aínda máis relevante o labor de entidades como a Asociación do Síndrome CTNNB1, representada por Juan Luis Carro, a quen o Concello agradeceu a súa visita e o labor que realiza en favor das persoas afectadas e das súas familias.

Durante o encontro, desde o goberno municipal reiterouse o compromiso con todas aquelas iniciativas que procuren mellorar a calidade de vida das persoas que conviven con esta condición. Baiona continúa así reforzando o seu apoio á inclusión e á igualdade de oportunidades, especialmente no ámbito das enfermidades raras que precisan dunha maior atención e recursos.