As raíñas de velutina espertan coa primavera

O Concello de Nigrán repartirá 250 novas trampas para avispas velutinas co obxectivo de distribuílas gratuítamente entre a veciñanza agora que as raíñas finalizaron a hibernación e comezan a construír niños. As persoas interesadas poden pasar pola Oficina de Información Cidadá do Concello de Nigrán ou Conserxería de 9:00 a 13:30 horas, onde se lles entregará tamén líquido atraínte, ademais da receita para poder elaboralo caseiramente (5 litros de auga, 2 kg de azúcar, 25 gramos de levadura de pan e un vaso de vinagre).

As trampas consisten en sinxelos aparellos aos que se lle incorpora un líquido atraínte a base de feromonas cada quince días, momento no que se retiran todos os insectos capturados. O Concello suma preto de 3.000 unidades entregadas desde o ano 2017.

«Desde este momento e ata xuño é cando resulta verdadeiramente efectivo poñer trampas nas árbores froiteiras ou zonas de flores porque é cando saen as raíñas da hibernación e a comer; en pleno verán xa non ten sentido porque están os niños construidos», explica Alfonso Vázquez, edil de Sanidade e apicultor afeccionado, quen ten capturado 30 raíñas desde este mes de marzo, cantidade que se multiplicará cando avance a primavera. «Cada raíña é un futuro niño, polo que isto evita milleiros e milleiros». Así, segundo os expertos, asegurar a súa eliminación é o método máis eficaz para o seu control, xa que evita a produción de novas raíñas e a formación de colmeas, que poden albergar ata 2.000 exemplares e 6.000 larvas.

«A tenacidade e voluntariedade de Alfonso Vázquez é a que explica que en Nigrán se estea a controlar e reducir a presenza da avispa asiática, a súa dilixencia fai que cada semana reciba directamente chamadas de veciños para retirar niños pese a tratarse dunha competencia autonómica», explica Juan González, alcalde de Nigrán.