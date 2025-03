Toutón loita contra os incendios plantando árbores coa cativada

A Comunidade de Montes de Toutón levou onte a cabo unha nova xornada de reforestación no Monte Comunal, en colaboración co CPI de Mondariz. O alumnado deste centro participou na plantación de frondosas grazas á colaboración do distrito forestal XVII (Condado-Paradanta) e da Consellería do Medio Rural, que doou as plantas para esta actividade.

A xornada, que cada ano ten unha acollida moi positiva, ten como obxectivo concienciar ao alumnado sobre a importancia dos montes e a necesidade de protexer as especies autóctonas fronte ás invasoras e pirofitas, como o eucalipto ou a acacia. A través desta actividade, busca crear unha paisaxe máis resiliente aos incendios e promover a recuperación das especies propias da nosa terra.

A xornada comezou cunha palestra na Casa Cultural de Toutón, a cargo do Servizo de Prevención de Incendios Forestais de Galicia (SPIF). Tras a explicación, os participantes coñeceron os materiais e vehículos utilizados polos bombeiros forestais, para logo realizar unha camiñada ata o monte, onde procederon á plantación das árbores.

A actividade finalizou cunha merenda nun entorno natural e cun agasallo para os participantes, grazas á colaboración do Concello de Mondariz, Deputación de Pontevedra, ANPA Río Tea e a propia Comunidade de Montes de Toutón.