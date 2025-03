Tomiño recibe a primavera preparando un abril deportivo

Tomiño prepárase para un comezo de abril cheo de deporte, natureza e solidariedade.

O domingo 6 de abril terá lugar a IV BTT Terras de Tomiño-Florentiña, organizada pola Asociación Cultural Deportiva Recreativa Colibrí en colaboración co Concello, mentres que o sábado 5 de abril será a quenda do II Torneo Escolar Benéfico de Tenis, que reunirá á cativada deportista nas pistas municipais.

IV BTT Terras de Tomiño

A IV edición da BTT Terras de Tomiño-Florentiña ofrecerá dúas rutas non competitivas para amantes do ciclismo. A proba, que se celebrará o domingo 6 de abril contará con dúas rutas, unha curta de 40 quilómetros con 700 metros de desnivel e outra longa de 60 quilómetros con 1200 metros de desnivel. Estas rutas están pensadas para que as persoas participantes, sen importar o seu nivel de preparación, poidan escoller a distancia máis axeitada ao seu estado físico.

A saída da BTT será ás 9:00 horas dende a Praza de Seixo, no centro de Tomiño, e os ciclistas estarán de volta sobre as 15:00 horas. O percorrido transitará por diferentes rúas, pistas e camiños forestais do municipio, permitindo aos participantes gozar da paisaxe de Tomiño, que se caracteriza pola súa riqueza natural. A ruta tamén incluirá zonas emblemáticas como os Altos de Toroña, Muíños da Regueira e o espazo Estás na Auga.

A inscrición para participar na BTT estará aberta ata hoxe, cun prezo de 22 euros, que inclúe avituallamento, así como un bocadillo de filetes e chourizo ao final da ruta.

Ademais, para a picarada, este ano tamén se celebrará unha Xincana de Ciclismo Infantil na Praza do Seixo, que será de balde, pero require inscrición previa. A xincana comezará ás 10:30 horas, pero os adestramentos iniciaranse ás 09:30 horas.

Simultáneamente á proba BTT, tamén se celebrará a 2ª edición da Andaina Popular, con percorridos de 9 e 12 quilómetros, respectivamente. A saída será tamén dende a Praza do Seixo ás 09:15h. O evento incluirá un avituallamento a medio percorrido, así como un bocadillo ao final da andaina.

II Torneo Escolar de Tenis

O día anterior, o sábado 5 de abril, Tomiño acollerá o II Torneo Escolar Benéfico de Tenis nas pistas municipais.

Este evento deportivo, que contará co apoio do Concello de Tomiño e a Escola de Tenis local, ten como obxectivo principal recadar fondos e axuda para as asociacións locais que traballan en favor da comunidade.

O torneo, dirixido principalmente á cativada, estará dividido en cinco categorías: peques (2020-2021), pre-benxamín (2018-2019), benxamín (2016-2017), alevín (2014-2015) e infantil (2012-2013). A cita está pensada para fomentar o espírito de participación e solidariedade entre os máis novos, ao tempo que se recollen alimentos non perecedoiros e roupa para as asociacións SOS Tomiño e Solidariedade en tus Manos. Segundo explica o concelleiro de Benestar Social e Deportes, Rubén García: «Un ano máis, deporte e solidariedade danse a man nun evento que estou seguro de que será un verdadeiro éxito e que permitirá axudar a dúas das asociacións que máis traballan no día a día no noso Concello».

Os participantes deberán realizar unha doazón de alimentos non perecedoiros ou roupa para as asociacións mencionadas para formalizar a súa inscrición. Ademais, durante a mañá haberá sorteos de premios, merenda para a rapazada e entrega de trofeos e medallas.

O torneo comezará á mañá e concluirá coas entregas de premios, nun ambiente festivo e de convivencia que tamén servirá para sensibilizar á picarada sobre a importancia de axudar aos que máis o necesitan.

A IV BTT Terras de Tomiño-Florentiña e o II Torneo Escolar Benéfico de Tenis serán dous grandes eventos que atraerán tanto aos locais como aos visitantes, ofrecendo a oportunidade de practicar deporte ao aire libre e, ao mesmo tempo, colaborar con causas sociais.

Esta fin de semana deportiva está pensada para toda a familia, con actividades para persoas adultas e cativada, que poderán participar na xincana de ciclismo.

A cita promete ser un exemplo perfecto de como o deporte pode influír positivamente na vida das persoas e reforzar os lazos comunitarios.

Sen dúbida, a contorna natural de Tomiño e a súa xente farán deste fin de semana un evento memorable para todos os participantes e asistentes.