Salvaterra de Miño prepara a II Ruta Pinchoterra

Salvaterra de Miño prepara os estómagos para o comezo da II Ruta Pinchoterra, unha proposta gastronómica que terá lugar durante o mes de abril e que chega tras o éxito da edición anterior.

A primeira edición, celebrada no ano pasado, deixou unha excelente impresión entre os asistentes, cun total de máis de 12.500 pinchos vendidos, o que impulsou á organización a retomar a ruta con novidades e melloras.

Este ano, a II Ruta Pinchoterra presenta algúns cambios importantes.

A principal novidade será a ampliación das xornadas, que pasarán a celebrarse os xoves e venres, en vez de só durante o fin de semana, como foi o caso na anterior edición. A ruta contará coa participación de máis de 20 establecementos de hostalaría do municipio, tanto do casco urbano como das parroquias, que ofrecerán aos asistentes unha ampla variedade de pinchos elaborados, todos cun toque característico que reflicte a esencia de cada local.

Os participantes na ruta terán a oportunidade de obter un pasaporte, que deberán selar cun total de 6 selos diferentes para poder participar no sorteo de varios premios. Ademais, os asistentes poderán votar polo pincho que máis lles gustou, escollendo o seu favorito entre as propostas de todos os establecementos participantes.

A Ruta Pinchoterra, que se consolidou como un dos eventos gastronómicos máis importantes da localidade, ten como obxectivo dinamizar a actividade comercial e hostaleira do municipio. A organización do evento conta co apoio dos locais de hostalaría, que se suman a esta iniciativa para ofrecer unha experiencia única aos visitantes e atraer turistas e veciños á zona.

En breve, darase a coñecer máis información sobre a ruta, que promete ser un éxito de participación e unha excelente oportunidade para descubrir os mellores sabores de Salvaterra de Miño.