A rapazada de Redondela fórmase en ciberseguridade

A Concellería de Igualdade do Concello de Redondela está a desenvolver unha serie de charlas sobre ciberseguridade para ensinar á rapazada a protexerse dos perigos de internet.

Un total de 372 estudantes de centros educativos de Redondela están a participar nesta actividade, que forma parte da programación organizada polo Concello co motivo do 8M, o Día Internacional da Muller.

As charlas, tituladas «Tecnoloxías e novas formas de violencia de xénero», están a percorrer os centros de ensino do municipio, cunha especial atención á rapazada de primaria e secundaria.

Durante estas xornadas, a rapazada recibe información adaptada ás súas idades sobre os riscos asociados ao uso de internet e as redes sociais, como o ciberacoso e o «grooming».

Xavier Cancelas, experto en ciberseguridade, explica que é fundamental que a rapazada coñeza estes riscos desde idades temperás, xa que moitos deles inician o uso de teléfonos móbiles e tabletas moi novos. As charlas, que inclúen vídeos didácticos, permiten ao alumnado interactuar, facer preguntas sobre as súas experiencias cos xogos en liña e as redes sociais, e aprender a importancia de poñer límites no uso da tecnoloxía.

A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, e a concelleira de Igualdade, Iria Vilaboa, participaron recentemente nas charlas dirixidas aos alumnos e alumnas de Porto Cabeiro, que abarcaron os cursos de 1º, 2º e 3º de Primaria. Ambas resaltaron a boa acollida que a actividade ten entre os estudantes e profesorado, destacando a súa importancia para garantir a seguridade en liña dos máis novos.

Por outra parte, as charlas tamén se están a ofrecer nos centros culturais das parroquias, dirixidas ao público adulto, co fin de ampliar a sensibilización sobre a violencia de xénero nas novas tecnoloxías.