O Rosal viaxará a Madrid xunto á súa Explanada do Horizonte

O Concello do Rosal organiza unha viaxe de balde a Madrid o sábado 29 de marzo para visitar a exposición «De puertas afuera», unha mostra do Ministerio de Axenda Urbana, Vivenda e Arquitectura que destaca a Explanada do Horizonte, un proxecto do Rosal, xunto a outros 9 do estado español.

A exposición amosa dez proxectos de paisaxe de toda España que reflexionan sobre o impacto dos espazos públicos, vistos dende a perspectiva das persoas que os habitan, xestionan e coidan.

A alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, anima á veciñanza a participar nesta experiencia, «unha ocasión única para ver como os proxectos do Rosal traspasan fronteiras e se presentan como exemplo de espazos públicos universais e inclusivos a nivel estatal».

O autobús sairá ás 07:00 horas da Praza do Calvario e fará varias paradas ata Arévalo, onde se xantará. Ás 16:00 horas comezará a visita guiada á exposición na Casa da Arquitectura e a volta ao Rosal iniciarase ás 19:15 horas.

Inscrición

As prazas son limitadas e as persoas interesadas deben inscribirse chamando ao 986 625 000 ou presencialmente no Concello.

Comisariada polos arquitectos Ana Amadro, Jaume Prat e Xevi Bayona, a mostra resalta proxectos que transforman o espazo público en lugares de convivencia, accesibilidade e identidade, como o da Explanada do Horizonte, co proxecto de María Fandiño.

A exposición, que inclúe imaxes e filmacións, ofrece unha experiencia inmersiva e permite á veciñanza do Rosal sentir orgullo polo recoñecemento do seu traballo nunha das principais plataformas de arquitectura do país.