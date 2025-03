O Rosal recibe a primavera coa floración do seu lecer

O Rosal dá a benvida á primavera cunha ampla programación de eventos que reflicten a vitalidade e o dinamismo dos seus barrios e parroquias.

Durante os meses de marzo e abril, o municipio acolle unha vintena de actividades culturais, festivas e deportivas para todos os públicos.

As Festas de Sanxián, que se celebrarán os días 26 e 27 de abril, son unha das principais citas do calendario festivo. Este ano, as festas tradicionais cobran máis forza, grazas á colaboración activa do Concello. A alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, destacou que «apoiamos as festas coa participación de grupos rosaleiros e da comarca, impulsando así a cultura local e dinamizando os eventos populares».

Sensibilización

Ademais das festas, a programación inclúe unha serie de actividades de reflexión e sensibilización, como os Cafés en Igualdade. O 27 de marzo, o primeiro encontro abordará a cuestión dos coidados, que recaen maioritariamente nas mulleres, mentres que o 24 de abril será a quenda dunha charla sobre o envellecemento.

Tamén regresan os «Venres Rebuldeiros» o 28 de marzo e o 11 de abril, creando espazos para a participación cidadá.

A III Feira do Libro de Segunda Man, que se celebrará o 26 de abril, continúa afianzándose como un referente cultural.

Deporte

Este evento promove a reutilización de libros e a reciclaxe, un éxito que vai en aumento cada ano.

O deporte tamén terá unha presenza destacada, con eventos como o Orballo Fest do Valinox Novás, o 12 de abril, e o torneo transfronteirizo O Rosal Cup, que reunirá aos mozos futbolistas o 18 e 19 de abril.

Estes dous meses cheos de actividade demostran que O Rosall vive intensamente a primavera, coa súa veciñanza e visitantes compartindo experiencias culturais, deportivas e de lecer.