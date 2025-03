O Porriño aspira a acoller os 10 km máis veloces

O Porriño volve facer gala do seu lema «O Concello do Deporte» coa organización, xunto co Club Atletismo Porriño, da proba O Porriño 10Km - OP 10K, que se celebrará mañá nas rúas da vila.

Esta carreira, que se consolida como un dos principais eventos deportivos da zona, destaca polo seu alto nivel organizativo e a súa capacidade para atraer a deportistas de diferentes niveis e orixes.

Categorías

Preto de mil persoas tomarán a saída para completar o circuíto polas rúas do centro urbano, cuxa lonxitude variará en función da categoría.

Así, desde os 100 metros da picarada (chupetes e pitufos), pasando aos 1.000 de benxamíns e alevíns, aos 2.000 para a categoría infantil, até os 5.000 para cadetes e xuvenís, todo estará perfectamente adaptado para cada idade e nivel, permitindo que nenas e nenos, mocidade e adultos poidan competir segundo a súa idade e capacidade física.

Na categoría absoluta, ademais dos 10 quilómetros, ofrécese a posibilidade de facer unha única volta e completar os 5 quilómetros, permitindo que atletas de diferentes condicións físicas poidan participar sen importar o seu nivel de preparación.

Atletas participantes

O alcalde Alejandro Lorenzo anunciou, na presentación da proba esta semana, a participación de atletas de renome que fan que esta proba sexa considerada «posiblemente o 10K máis rápido de Galicia».

A calidade da carreira tamén queda reflectida na presenza de destacados atletas internacionais. En categoría feminina está confirmada a asistencia da internacional francesa Alice Finot, do R.C. Celta Atletismo, campioa de Europa 2024 en 3.000 metros obstáculos e cuarta na mesma proba nas Olimpíadas de París 2024.

Finot tentará superar o récord feminino da O Porriño 10 km, 33’18’’ que rexistrou Ester Navarrete o pasado ano. Navarrete compartiu podio con Uxía Pérez do RC Celta Atletismo e Sonia Abad do Taninos Runners, quen tamén volverán participar nesta XVI edición.

Na categoría masculina tomarán a saída David de la Fuente (CD Pinarium), Pablo Otero (Atletismo Narón) e Carlos Porto (Ximnastica Pontevedra), todos eles en disposición de correr os 10.000 metros por debaixo do récord que marcara no ano 2015 Alejandro Fernández, 29’23’’.

Estes atletas, recoñecidos pola súa gran preparación e experiencia, serán os encargados de dar espectáculo durante a proba, facendo que a xente se achegue e goce do ambiente competitivo e deportivo que se vivirá nas rúas do Porriño.

Saída e chegada

Este ano, a saída e a meta trasládase ao Parque Infantil, antigo campo da feira, na mesma avenida Domingo Bueno, uns 300 metros máis adiante, o que mellorará a visibilidade e a accesibilidade para os asistentes, que poderán seguir todo o percorrido con maior comodidade.

Ao finalizar a competición terá lugar unha festa na que se procederá á entrega de premios e trofeos, que suman un total de 3.100 euros en premios en metálico.

Segundo explicou o concelleiro de Deportes, Abel Estévez, esta contía busca incentivar a participación e o rendemento deportivo dos atletas, así como recoñecer o esforzo e a dedicación que supón a preparación e a competición nunha carreira desta natureza.

Premios

Así, establécese un premio especial de 500 euros ao primeiro atleta e á primeira atleta que logren bater o récord da proba, un recoñecemento destacado ao logro deportivo. Ademais, os tres primeiros clasificados na carreira de 10 km en cada unha das categorías (masculina e feminina) recibirán premios en metálico: 500 euros para a primeira e o primeiro clasificados, 350 euros para os segundos e 200 euros para os terceiros. A maiores, haberá trofeos para os tres primeiros (masculino e feminino) de cada categoría, e tamén se levará a cabo un sorteo de agasallos entre os inscritos, que se entregarán aos afortunados no momento da recollida do dorsal. Estes premios adicionais serven para fomentar a participación e engadir un valor extra á proba.

A proba promete ser un éxito tanto para os participantes como para os espectadores, que poderán gozar dun evento deportivo de primeiro nivel na vila do Porriño, nun ambiente festivo e competitivo que convertirá esta carreira nunha das mellores do calendario.