O mosaico de Panxón vai ao seu fogar final

O mosaico romano de Panxón, unha peza única do século III d.C., pechará a súa exposición no Salón de Plenos do Concello de Nigrán o próximo luns 24 de marzo. Tras finalizar a mostra, o mosaico será trasladado á Biblioteca Municipal de Nigrán, onde permanecerá exposto de forma permanente.

Esta peza, que representa a fauna mariña mediante coloridas teselas de mármore, foi recuperada en 2018 en New York e viaxou por diferentes países antes de regresar ao seu lugar de orixe. O mosaico mide 84x84 cm e, a pesar de ser o único fragmento conservado dun pavimento máis grande, a súa representación dun peixe colosal de 77 cm e dunha ameixa aberta faino especialmente significativo. A súa exposición foi posible grazas ao apoio do Concello de Nigrán e a colaboración da Asociación para a Repatriación do Mosaico Romano de Panxón, que tamén facilitou a súa adquisición.

Durante a exposición no salón de plenos do Concello, que durou desde o 7 de febreiro, centos de persoas, incluíndo numerosos estudantes, tiveron a oportunidade de coñecer de cerca esta xoia arqueolóxica. Ademais do mosaico, o Salón de Plenos foi musealizado con restos vinculados coa historia do castro de Panxón, como cerámicas e réplicas de obxectos da época.

O alcalde de Nigrán, Juan González, destacou a importancia de que a peza se manteña nun espazo público de acceso libre como a Biblioteca Municipal, un edificio de gran valor cultural e arquitectónico. González tamén agradeceu o traballo dos tres traballadores do CEE Juan María Empleo, que supervisaron a exposición e facilitaron as visitas guiadas.

O mosaico, que formaba parte dunha villa romana en Panxón, foi subastado en 2000, desaparecendo durante anos ata que foi recuperado en 2018. Actualmente, está en proceso de ser declarado Ben de Interese Cultural (BIC) para garantir a súa conservación a longo prazo.