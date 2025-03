O Concello de Salceda de Caselas levou a cabo unha extensa programación de actividades para celebrar o Día Internacional das Mulleres, que se desenvolveu ao longo de todo o mes de marzo, co obxectivo de visibilizar as loitas e conquistas das mulleres, así como reivindicar a igualdade de xénero en todos os ámbitos da sociedade. A programación iniciou o luns 3 de marzo cun punto violeta no barrio da Feira, onde se instalou un espazo de atención e información. Neste punto, unha axente de igualdade estivo á disposición da veciñanza para resolver dúbidas, ofrecer recursos e facer difusión sobre a importancia da igualdade de xénero.

O Mes da Muller esténdese ata maio en Salceda de Caselas

O 8 de marzo, día central das celebracións, o Centro Social A Devesa foi o escenario principal das actividades. Unha xornada na que se reuniron persoas de diferentes idades, procedencias e colectivos sociais para escoitar, reflexionar e reivindicar os dereitos das mulleres. O acto iniciou coa lectura do Manifesto do Día Internacional das Mulleres, onde participaron as mulleres da corporación municipal, así como representantes de diferentes entidades da vila. Entre os colectivos que tomaron parte na lectura destacaron o IES Pedras Rubias, a ACDE Treze Catorze, a Asociación Agrícola e Cultural San Tomé de Parderrubias, a Asociación de Persoas Xubiladas e Pensionistas, o Club de Balonmán Caselas e a Banda Cultural de Salceda.

Durante o acto, as Cantareiras da Serra da Anta, un grupo formado por mulleres que superaron o cancro, amenizaron o evento con música e palabras de reflexión. Estas mulleres, que coñecen de primeira man a loita contra a enfermidade, subliñaron a importancia do asociacionismo, da sororidade e do apoio mutuo entre as mulleres, especialmente no ámbito rural. As Cantareiras tamén resaltaron a necesidade de coidar ás que, no día a día, son as coidadoras das demais.

O acto continuou cun café faladoiro dirixido por Sabela Salgueiro, traballadora social especializada en saúde e sexualidade integral. Durante o faladoiro, que atraeu a moitas persoas, a experta abordou temas coma o autocuidado, o poder do grupo e a sororidade. A súa intervención centrouse en explicar, de maneira sinxela e accesible, a importancia de reflexionar sobre os roles de xénero, de coñecer o propio corpo e de practicar o apoio mutuo entre mulleres.

Pola tarde, a Asociación Agrícola e Cultural San Tomé de Parderrubias organizou unha mesa redonda no Obradoiro Social aula da Revolta, onde varias mulleres emprendedoras da vila compartiron as súas experiencias no ámbito laboral. Neste espazo de reflexión, falaron sobre a situación da muller no emprego, os retos aos que se enfrontan, o teito de cristal, a loita polos dereitos adquiridos e o esforzo que implica ser muller e emprendedora. Unha conversa que puxo de manifesto as dificultades e desigualdades que moitas mulleres seguen a afrontar no mundo laboral, e a necesidade de continuar traballando para unha sociedade máis xusta e igualitaria.

O 14 de marzo, o auditorio municipal acolleu a presentación do libro Galegas na Música, da autora Isabel Blanco, publicado pola editorial Belagua. O evento reuniu a moitos veciños e veciñas, e finalizou cun concerto de cinco músicas pertencentes ao grupo SDS da Escola de Música de Salceda de Caselas. Este evento demostrou a riqueza e diversidade do talento feminino na música, a través dunha proposta cultural que celebraba tamén o papel das mulleres nas artes.

A programación continuará até o 31 de maio co «II Ralli Rurais e Creativas», unha actividade cultural que permitirá ás persoas participantes realizar un percorrido pola vila e coñecer espazos de relevancia cultural. Esta iniciativa está organizada pola ACDE Treze Catorce e ofrece á veciñanza a oportunidade de participar e inscribirse a través do correo electrónico trezecatorze@gmail.com. Este evento busca, ademais, promover a reflexión sobre a cultura e a igualdade, destacando o valor das mulleres na creación e na conservación do patrimonio cultural.

Outro dos obxectivos desta programación foi fomentar a igualdade de xénero no ámbito deportivo. Para iso, o Concello de Salceda organizou unhas xornadas formativas dirixidas a adestradores co fin compartir experiencias e coñecementos sobre a importancia da coeducación no deporte, traballando en ferramentas que axuden a promover espazos seguros e libres de desigualdades para a mocidade. A iniciativa pretende garantir que o deporte sexa un espazo de desenvolvemento persoal e social, onde se fomente o respecto mutuo e se preveñan condutas de risco e presións competitivas.