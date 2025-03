Novo Campus de Semana Santa

Coa chegada da Semana Santa, moitas familias de Salvaterra de Miño enfróntanse á dificultade de conciliar a vida laboral e familiar.

Para apoiar a estas familias, o Concello de Salvaterra organiza, un ano máis, o Campus de Semana Santa dentro do seu programa de conciliación.

Dirixido á cativada nada entre 2013 e 2021, o campus contará con 40 prazas dispoñibles e terá lugar nos días 14, 15, 16 e 21 de abril, nas instalacións do CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón.

O horario será de 09:00 a 14:00 horas, coas opcións dunha aula matinal de 07:30 a 09:00 horas, sempre que se reúnan un mínimo de 10 inscritos.

O prezo do campus é de 30 euros por persoa, mentres que a aula matinal (plan madruga) ten un custo adicional de 6 euros.

As solicitudes para participar no campus estarán abertas ata o 24 de marzo ou ata completar as prazas. Poden formalizarse a través da sede electrónica ou no propio Concello en horario de 09:00 a 14:00 horas, cun rexistro por cada menor.

Esta iniciativa busca facilitar a conciliación de moitas familias durante as vacacións escolares, ofrecendo un espazo seguro e educativo para que a picarada goce das súas vacacións.