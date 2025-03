Nigrán convoca un concurso de debuxo infantil para o cartel da XV Travesía a Nado Costa Serena

O Concello de Nigrán, xunto co Club Deportivo Tumetapersonal, o centro comercial Nasas Nigrán e a firma deportiva Arena, convocan un concurso de debuxo infantil para elixir o cartel oficial da XV edición da Travesía a Nado Costa Serena-Gran Premio Concello de Nigrán. A travesía terá lugar o vindeiro domingo 13 de xullo en Praia América.

O alcalde de Nigrán, Juan González, e as concelleiras Estela Pérez e Sara Penedo presentaron o certame xunto aos representantes de Nasas Nigrán, Justiniano Diz e Lorena Pérez, e Beatriz Alvariño da organización do evento, nunha rolda de prensa celebrada no CPI Arquitecto Palacios, en Panxón. O certame está dirixido á rapazada de entre 9 e 13 anos dos centros escolares de Nigrán, sendo os debuxos en cartolina de tamaño DIN A4 e a cor, e deben mostrar obrigatoriamente o arenal de Praia América e un nadador ou nadadora.

Os gañadores recibirán premios como vales de compra, mochilas, material de Arena e a oportunidade de participar de balde na travesía. O prazo de entrega finaliza o 10 de abril, e os resultados serán publicados o 28 de abril. O evento, que contará con 500 participantes, inclúe diversas actividades para conmemorar a súa XV edición.