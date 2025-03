O Concello de Nigrán celebra hoxe a partir das 20:00 horas no Auditorio Municipal a gala de entrega dos «Premios Nigrán 2024». Como é habitual, o evento estará presentado pola actriz Cristina Maró e a pianista Brenda Vidal e a entrada é libre ata completarse a cabida.

Nigrán celebra hoxe a Gala de entrega dos seus premios anuais

A corporación de Nigrán acordou por unanimidade os cinco galardoados. Deste xeito, nesta duodécima edición serán homenaxeados no eido «Social» as comunidades de augas de Camos e Chandebrito, no «Educativo» a CEMMA, no Empresarial a «Forjados Figueiró», no «Cultural» o IEM e no «deportivo» o Acroclub Nigrán. O acto institucional pretende ser un recoñecemento público de todo o pobo de Nigrán á traxectoria dos premiados. «Son entidades e persoas que co seu traballo, constancia e esforzo contribúen a pór en valor a Nigrán, facendo del un municipio máis amigable e do que sentírmonos orgullosos, por iso se merecen este recoñecemento», destaca Juan González, alcalde de Nigrán.

Premio Social

O municipio de Nigrán conta con 6 comunidades de augas nas parroquias de Camos e Chandebrito. As coñecidas como «traídas veciñais» son unha figura moi extendida en toda Galicia, especialmente no rural, onde a dispersión poboacional dificulta o abastecemento público. En Nigrán estímase que delas se abastecen máis de 100 familias. En total, calcúlase que en Galicia poden existir máis de 5.000 captacións comunitarias que abastecen a ao redor de 300.000 fogares.

Premio educativo

A Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) é unha ONG galega fundada en 1992 e con sede en Nigrán desde 2003. Está adicada ao estudo e divulgación dos mamíferos e tartarugas mariñas de Galicia, a través da investigación, promovendo e participando en proxectos con institucións estatais e internacionais, e potenciando aspectos divulgativos. Dende 1999 CEMMA é a institución responsable da asistencia aos varamentos na costa galega, da xestión do banco de mostras destas especies, da recuperación de animais feridos e do estudo poboacional. Tamén participa na redacción dos plans de conservación das especies máis ameazadas para a administración autonómica e estatal.

Premio empresarial

Figueiró Forjados naceu en 1965 cando o nigranés Juan Figueiró Alonso regresa de Venezuela. Xunto cun socio contratista que coñecía o mercado, Juan Figueiró Alonso comeza a actividade orixe das actuais actividades empresariais da familia. Inicialmente, ademais de bloques e bovedillas, fabricaban postes e arillos de pozo. A comezos dos anos 70 D.Juan Figueiró Alonso sepárase do seu socio e continúa en solitario. Desde entón ata hoxe, Figueiró Forxados, con sede en rúa dos Pazos (Camos), foi a base das actuais actividades empresariais da familia Figueiró Garrido. O esforzo inicial de D. Juan Figueiró foi acompañado pola súa esposa Rosa quen, desde comezos dos anos 80 traballa na empresa familiar e polos seus fillos que progresivamente se incorporaron á mesma.

Premio deportivo

Acro Club Nigrán xorde da unión de ideais dun equipo de persoas que busca achegar a Ximnasia Acrobática desde unha perspectiva lúdica e integradora a todas as idades; con carácter xeral desde os 3 ata os 18 anos. Actualmente é a única entidade deportiva do municipio que desputa competicións internacionais.

Premio Cultural

O Instituto de Estudios Miñoranos (IEM) cumpríu 25 anos no 2024 e o Concello de Nigrán quere recoñecer a súa traxectoria. O traballo do IEM, é pioneiro en moitos campos e trascende moitas veces o escenario da comarca, sendo unha entidade cultural de referencia en toda Galicia e España.

Estudo, divulgación e reivindicación son os tres grandes piares da súa existencia. A memoria histórica tamén é buque insignia do IEM, sendo a difusión dos asasinatos da coñecida como «Volta dos 9» mérito seu.