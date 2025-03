Mos recibe á primavera coa quinta edición de DeMostra

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, a concelleira mosense de Mocidade e Participación Cidadá, Julia Loureiro, e o mosense Dj Pitty, director ademais da escola de DJs sita en San Eleuterio, «MezclaMOS», presentaron no Pavillón Óscar Pereiro a quinta edición do festival de cultura urbana de Mos, DeMostra. A nova edición do festival ten como obxectivo seguir promovendo a cultura urbana entre os máis novos, destacando a importancia de ofrecer espazos de encontro e aprendizaxe para os mozos e mozas do municipio.

Esta edición foi aprazada en outono polas inclemencias meteorolóxicas e trasladouse para hoxe na contorna do Pavillón Óscar Pereiro. O cambio de data foi necesario para garantir as mellores condicións posibles para os asistentes e participantes, mantendo a calidade e seguridade do evento.

DeMostra comezou a súa andadura no ano 2018, interrompéndose nos anos 2020 e 2021 por mor da pandemia da COVID-19. Dende o seu nacemento foi unha iniciativa organizada polo Concello de Mos, contando sempre co apoio e a colaboración da Xunta de Galicia, e demostrando o compromiso das autoridades locais coa cultura urbana e a mocidade.

A quinta edición do DeMostra comeza hoxe ás 11.30h da mañá e estenderase ata ben avanzada a madrugada, converténdose nunha xornada completa de actividade e lecer para a mocidade.

Nesta nova edición do festival de cultura urbana mosense haberá obradoiros, competicións e música.

Os talleres serán de mural colaborativo, skate iniciación, ilustración manga, danza urbana, beatbox, freestyle football e parkour iniciación, entre outros. Estes obradoiros están pensados para todos os públicos, independemente do seu nivel de coñecemento ou experiencia nas distintas disciplinas. Tamén haberá shows de Beatbox Tai, de danza urbana a cargo de Estudio 57, e do Freestyle de Football Marcos. Estes espectáculos ofrecerán un alto nivel de exhibición e, sen dúbida, serán un dos puntos de maior atracción do evento.

Os asistentes poderán gozar de dous parques de uso libre: un parkour park e unha pista Street Football, onde poderán practicar e mellorar as súas habilidades nas distintas modalidades de deporte urbano.

O festival pretende ser un espazo de diversión e aprendizaxe, onde tamén se fomente a integración e o traballo en equipo entre os participantes.

O fin de festa terá lugar dende as 21h, hora á que comezará a DJ Party con Sessions, a cargo de 5 DJs participantes: Xian, Kevva, Pitty, Samu Pexe, e Mindset Sea. Estes DJs traerán as mellores sesións de música electrónica e urbana, facendo que a noite mosense se encha de ritmo e enerxía. O evento finalizará ben pasada a medianoite, deixando un bo sabor de boca aos asistentes e consolidando DeMostra como un dos festivais máis importantes do municipio e da zona.