«Elas facedoras» enche Tui de talento en feminino

O Mercado Elas Facedoras, que se celebra este fin de semana no Claustro do Seminario Menor de Tui, é unha nova proposta do Concello para destacar o talento das mulleres creadoras, artistas e emprendedoras.

A concelleira de Igualdade, Ana Núñez, afirmou que a iniciativa ten como obxectivo «visibilizar o talento feminino» e «crear un espazo para as mulleres que constrúen e crean», sinalando que se trata dunha proposta que nace con vocación de continuidade.

«Elas Facedoras» será unha oportunidade para pór en valor o traballo das mulleres creadoras da contorna, fomentando a creatividade e o emprendemento feminino. «Elas Facedoras» abrirá o hoxe de 11.00 a 14.30 horas e de 16.30 a 21.00 horas e mañá, o domingo 23 de marzo, de 11.00 a 14.30 horas e de 16.30 a 20.00 horas.

O espazo contará cun mercado expositivo con postos de venda e exhibición, así como cun programa de actividades complementarias que incluirá unha mesa redonda, actuacións musicais e monólogos de humor.

Programación

Hoxe, ás 12.00 h, celebrarase a mesa redonda «Onde estamos as mulleres na cultura», seguida, ás 19.00 h, pola actuación da cantautora Carolina Rubirosa.

O domingo, a cantautora Leticia Rey abrirá o día ás 12.00 h e ás 18.00 h será a quenda das humoristas Sobria&Serena.

O Concello fai un chamamento a todas as mulleres creadoras da comarca a participar neste evento que busca fortalecer o tecido cultural e económico local a través da creatividade feminina.