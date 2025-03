Educar para previr as adiccións

O Concello de Mos, a través da Concellería de Educación, está a desenvolver unha serie de talleres educativos no IES de Mos para previr as condutas aditivas entre o alumnado da ESO. Estes obradoiros, organizados en colaboración coas asociacións Érguete e Agaja, teñen como obxectivo principal evitar as adiccións relacionadas co uso excesivo de pantallas, redes sociais, vídeoxogos e apostas en liña.

O programa inclúe actividades como «Xoga limpio», destinado a 1º de ESO, que busca educar sobre o uso responsable das novas tecnoloxías, e «Recoñecémonos», dirixido a 3º de ESO, que traballa habilidades de resistencia á presión de grupo e a importancia do lecer saudable. As actividades contan coa colaboración da Xunta de Galicia, a través do proxecto «Prevención de Conductas Aditivas».

Este tipo de iniciativas pretende fomentar formas de entretemento saudables e evitar que os mozos desenvolvan problemas derivados do uso excesivo de pantallas e outras adiccións.