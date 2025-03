«Dixigal» celebra un fin de curso cheo de aprendizaxe

O alcalde da Cañiza, Luis Piña ao alumnado do proxecto «Dixigal», unha formación gratuita en competencias dixitais que rematará o próximo 26 de marzo. Este curso, que arrancou o 9 de decembro, está dirixido a persoas que desexan familiarizarse coa informática e mellorar as súas habilidades de comunicación no ámbito dixital.

O proxecto foi especialmente dirixido á veciñanza en situación de desemprego, en particular a quen que reside en municipios con menos de 30.000 habitantes, dentro do marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España. Durante esta formación de 200 horas, os participantes tiveron a oportunidade de mellorar os seus coñecementos e habilidades, algo que lles permitirá mellorar a súa empregabilidade e integrarse de maneira máis efectiva no mundo dixital.

As clases foron impartidas de forma presencial, de luns a venres, de 9:00 a 14:00 horas, na Aula CEMIT da Casa de Cultura. O curso estivo estruturado en tres niveis: básico, intermedio e avanzado, e na actual edición, os participantes centraron os seus estudos no nivel básico. O curso inclúe cinco módulos de 40 horas cada un, todos eles dentro do marco europeo de competencias.

Ao longo destes meses de formación, o alumnado aprendeu tarefas fundamentais no mundo dixital, como a busca e xestión de información en liña, a creación de contidos, a comunicación e colaboración mediante ferramentas dixitais, a resolución de problemas e, tamén, aspectos de seguridade e civismo no entorno dixital.

Durante a súa visita, o alcalde Luis Piña felicitou ao alumnado polo seu compromiso e interese en continuar formándose, e tamén destacou a labor dos formadores, que foron fundamentais para o éxito do proxecto. Piña subliñou a importancia de que a veciñanza siga apostando por mellorar as súas competencias, especialmente nunha época na que as habilidades dixitais son cada vez máis necesarias.

O proxecto «Dixigal» ten sido unha oportunidade de formación para moitas persoas, contribuíndo ao desenvolvemento persoal e profesional dos seus participantes.