Covelo presenta a súa proposta turística

O Concello de Covelo ven de presentar a súa programación de visitas guiadas e roteiros para o ano 2025, unha proposta que convida á veciñanza e turistas a gozar rodeados de natureza, cultura e tradición.

A iniciativa responde á vontade de promover o coñecemento respectuoso do patrimonio natural e cultural de Covelo, que destaca pola súa riqueza paisaxística e histórica.

A través desta programación, as persoas participantes poderán descubrir algúns dos lugares máis emblemáticos da zona, mellorando a súa comprensión da contorna e das tradicións locais.

Un dos principais atractivos deste ano son os roteiros guiados e interpretados, que incluirán percorridos como o Sendeiro do Valdolouro, o Roteiro do Xabriña ou o Camiño das Estrelas. Estas rutas contarán con guías especializados que ofrecerán información detallada sobre a flora, fauna e historia do lugar. Ademais, o programa inclúe visitas ao Serradoiro dos Carranos, onde se poderá aprender sobre o traballo da madeira e as tradicións artesanais, e ás Xornadas de Portas Abertas, que se celebrarán ao longo de todo o ano, de balde.

A Semana Starlight, que se celebrará entre o 18 e o 23 de agosto, ofrecerá a posibilidade de realizar observacións astronómicas e actividades de interpretación do firmamento.

Quen se anotar, tamén poderá participar en visitas culturais como as que se organizan ao Conxunto Abacial de Barcia de Mera ou á Vía Mariana, que servirán para redescubrir o legado histórico do municipio.

As prazas para as actividades son limitadas, polo que é recomendable realizar a inscrición previa, que estará aberta unha semana antes de cada evento. As persoas que se aloxen nos establecementos de hostalaría de Covelo gozarán de preferencia na inscrición.

Para máis información e para realizar as inscricións, as persoas interesadas poden contactar co servizo de turismo do Concello a través do número 654.500.652 ou no correo oficinadeturismocovelo@gmail.com.