Comeza a conta atrás para o retorno da lamprea

Un ano máis o Concello de Arbo prepárase para celebrar unha das festividades máis emblemáticas do sur de Pontevedra: a Festa da Lamprea, que neste 2025 chega á súa 65ª edición. Esta celebración, que se desenvolverá entre o 25 e o 27 de abril, non só honra un produto único da nosa terra, senón que tamén se converte nun referente para a gastronomía galega, un escaparate das mellores excelencias locais. E é que, paralelamente á Festa, terá lugar Arbomostra, a mostra enogastronómica que se consolida como unha das citas máis destacadas na comunidade.

A Festa da Lamprea, que celebrará neste 2025 os seus 65 anos de historia, xa é parte do ADN cultural de Arbo. Este evento, promovido polo Concello de Arbo, ten como principal obxectivo reivindicar a lamprea como produto estrela da gastronomía galega e, ao mesmo tempo, consolidar a vila como «A Capital Mundial da Lamprea».

A súa orixe remóntase a séculos de tradición, cando este peixe ciclóstomo sucaba os ríos galegos e era alimento esencial para as nosas xentes. Porén, foron os últimos 65 anos os que foron dando visibilidade a este manxar único, grazas ao traballo dos pescadores e dos cociñeiros locais, que coas súas mans fixeron da lamprea un prato de prestixio tanto no ámbito nacional como internacional.

A Festa da Lamprea de Arbo non só é un evento gastronómico, senón que tamén é unha grande festa popular, que busca reunir a milleiros de visitantes de toda Galicia e do resto do país. Durante tres días, os asistentes poderán degustar pratos elaborados con este peixe, que se caracteriza pola súa carne delicada e un sabor único, todo acompañado dos mellores viños da zona, como os que se producen nas bodegas de Arbo, pertencentes á Denominación de Orixe Rías Baixas.

Arbomostra

Paralelamente á Festa da Lamprea, Arbo celebra tamén Arbomostra, unha mostra enogastronómica que este ano alcanza a súa XXIX edición e que se consolida como un evento imprescindible no calendario cultural e gastronómico de Galicia. Desde a súa creación, Arbomostra ten como obxectivo promocionar os produtos locais da comarca de Arbo, entre os que se inclúen, ademais da lamprea, o viño de Denominación de Orixe Rías Baixas, a castaña, os queixos e os embutidos da zona.

Arbomostra conta con diversos stands de artesanía, produtos da comarca e, por suposto, a posibilidade de degustar a lamprea, acompañada dos mellores viños das bodegas arboenses.

Este evento ten unha gran acollida tanto entre os residentes como entre os turistas, que cada ano se achegan á vila para vivir a experiencia completa: gozar da gastronomía local e participar nas diversas actividades culturais que se programan para todas as idades.

O alcalde de Arbo, Horacio Gil, destacou que Arbomostra «naceu coa misión de dar a coñecer e exaltación dos produtos enogastronómicos e vitivinícolas do noso municipio», subliñando que a mostra «non só serve para dar visibilidade á lamprea e aos viños de Arbo, senón tamén para poñer en valor o traballo dos nosos pescadores, cociñeiros e agricultores». O alcalde engadiu que este tipo de eventos son fundamentais para a promoción e dinamización económica da zona, ao tempo que fixo un chamamento a todos os veciños e forasteiros para que se acheguen a Arbo durante o último fin de semana de abril.

Programación

A XXIX edición de Arbomostra contará cunha ampla e variada programación que inclúe actividades para todos os gustos e idades. O evento comezará oficialmente o venres 25 de abril ás 17:30 horas coa inauguración oficial da mostra, á que seguirán numerosas actividades durante os tres días de celebración. O programa de actividades inclúe concertos, actuacións de grupos musicais e animación para cativada e maiores.

O venres 25 de abril, a partir das 18:00 horas, os visitantes poderán comezar a súa ruta pola mostra enogastronómica e disfrutar da actuación do grupo «Mel de Meiga» ás 21:00 horas. O sábado 26 de abril, as visitas a Arbomostra poderán realizarse entre as 11:00 e as 24:00 horas, con actuacións do grupo «O Son das Tabernas» ás 14:00 horas e do grupo «Pepe Piña e os Robison» ás 20:30 horas. Finalmente, o domingo 27 de abril, Arbomostra estará aberta entre as 11:00 e as 22:00 horas, con actuacións destacadas como a do grupo «A Xaiba» ás 13:30 horas e do grupo «Prisma» ás 18:30 horas.

Ademais de disfrutar da gastronomía local e dos viños de Rías Baixas, os visitantes tamén poderán gozar dunha completa programación cultural, que incluirá música en vivo, danza e outras actividades para os máis pequenos, facendo de Arbomostra un evento para toda a familia.

Con estes dous grandes eventos, Arbo reafirma o seu papel como capital mundial da lamprea e como referente da gastronomía galega. A combinación da tradición pesqueira e gastronómica co dinamismo das actividades culturais converte á Festa da Lamprea e a Arbomostra nunha cita ineludible para todos os amantes da boa comida e da cultura galega.

Este 25, 26 e 27 de abril, a cita en Arbo coa lamprea é ineludible, para disfrutar da súa gastronomía e vive a súa cultura enogastronómica nun evento que xa se consolida como un dos máis importantes de Galicia.