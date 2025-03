Chega ao Porriño o mercado sostible

O primeiro mercado sostible do Porriño, o Fli-Po Market, terá lugar na Praza 8 de Marzo, na Avenida de Galicia, durante a primeira fin de semana de maio. O evento, organizado polo Concello do Porriño, ofrecerá un espazo onde particulares e profesionais do sector poderán vender, trocar e descubrir produtos de segunda man nun ambiente cheo de actividades para toda a familia.

O Fli-Po Market tamén contará cunha ampla programación de actividades culturais e lúdicas. Haberá música en directo, obradoiros infantís, espectáculos e un showcooking, ademais dunha variada oferta gastronómica grazas aos postos de comida e foodtrucks.

O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, subliñou a importancia deste mercado como iniciativa. «O Fli-Po Market é unha oportunidade para concienciar á cidadanía sobre a necesidade de apostar pola reutilización, co obxectivo de converter O Porriño nun referente en iniciativas sostibles», afirmou.

O mercado abrirá as súas portas o sábado 3 de maio, de 11:30 a 22:00 horas, coa participación de profesionais do sector.

O domingo 4 de maio, o horario será de 12:00 a 21:00 horas, e estará dirixido principalmente a particulares que desexen vender ou trocar produtos. Ambas xornadas estarán marcadas pola diversidade de actividades, que buscan atraer ao público de todas as idades.

A concelleira de Mercados e Medio Ambiente, Antía Carrera Couselo, destacou que o Fli-Po Market tamén ten como obxectivo dar visibilidade á economía circular e ofrecer unha alternativa sostible de consumo, especialmente no sector téxtil, un dos máis contaminantes. «Será un evento para todas as idades e un espazo enriquecedor para aprender e colaborar co medio ambiente», explicou.

As persoas interesadas en participar no mercado, vendendo ou intercambiando, poden presentar a súa solicitude ata o 18 de abril no Rexistro do Concello ou a través da sede electrónica.