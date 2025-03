As Casas da Cultura de Ponteareas promoven a formación continua

O Concello de Ponteareas, a través do seu departamento de Cultura, pon en marcha unha nova iniciativa destinada a dinamizar e apoiar as casas e centros culturais das 24 parroquias do municipio. Xa abriu o prazo para solicitar cursos que se desenvolverán nas instalacións da Rede de Casas Culturais.

O tenente de alcaldesa e concelleiro de Cultura, Juan Carlos González, destacou a importancia de proporcionar recursos aos centros culturais, xa que son espazos fundamentais para a cohesión social e a dinamización da vida comunitaria. «Lanzamos esta liña de cursos específicos para ofrecer apoio ás casas culturais e impulsar actividades que favorezan hábitos de vida saudables, ao tempo que melloran a calidade de vida dos nosos veciños», explicou González.

Os cursos, de 15 horas de duración, abordarán, de xeito transversal, a igualdade efectiva entre homes e mulleres nos seus contidos. Tamén se promoverán habilidades manuais e a estimulación cognitiva. As accións formativas abarcarán unha ampla gama de temas, entre eles a iniciación á arte floral, a aprendizaxe do ganchillo en diferentes niveis, actividades de memoria para a estimulación cognitiva, cestaría con materiais vexetais comúns e a elaboración de aceites vexetais, candeas e xabóns naturais.

A solicitude de participación deberá presentarse cun mínimo dun mes de antelación á data de inicio do curso, e será necesario contar cun mínimo de 10 participantes para a realización dos cursos. O prazo estará aberto até o 31 de outubro para facilitar a organización dos centros culturais.

Para máis información, os interesados poden contactar co departamento de Cultura no correo electrónico departamentocultura@ponteareas.gal ou no teléfono 986 661 674.