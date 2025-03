Tui conmemora o 8M con actividades de corte cultural

O Concello de Tui conmemora o 8 de marzo, Día Internacional da Muller, baixo o lema «Os nosos dereitos, hoxe, mañá e sempre», para recoñecer a todas as mulleres que abriron o camiño cara a igualdade, e a aquelas que o seguen percorrendo, interpelando á cidadanía a defender os dereitos conquistados tras moitos anos de loita e que na actualidade se ven ameazados.

O cartel deste ano é obra da ilustradora Luz Beloso, no que representa a varias xeracións de mulleres erguendo a voz para defender os seus dereitos, coas palabras 8M e o lema deste 2025.

A concelleira de Igualdade, Ana Núñez, explicaba que co lema deste ano «quérese recoñecer o legado das mulleres que nos precederon, das conquistadoras dos nosos dereitos, dos dereitos que hoxe gozamos todas nós». Engade que tamén «queremos celebrar os logros conquistados até o de agora» sinalando que «en moitos lugares eses dereitos están sendo ameazados, e por iso seguiremos alzando as nosas voces».

O acto central deste ano terá lugar hoxe, 8 de marzo, ás 19 h no Teatro Municipal de Tui coa lectura do manifesto a cargo de Diana López Varela, xornalista, guionista e activista feminista. No acto recoñecerase a tres mulleres tudenses de onte, hoxe e mañá; contarase coa actuación musical de alumnado do Conservatorio Profesional de Música de Tui; e cun recital de poesía a cargo de alumnas do IES San Paio, que participaron no obradoiro de poesía con Yolanda Castaño.

Hoxe, ademais do acto institucional ás 19 h, pola mañá desenvolverase a actividade «Tecendo feminismo» que brindará un espazo de encontro, de reflexión e aprendizaxe no que tecer redes, entrelazar fíos. Coa colaboración de M&R Abalorios, as persoas participantes elaborarán en crochet uns pendentes.

Xa o mércores 12 ás 18 h no edificio Francisco Sánchez haberá un encontro con Ivonete Da Silva, a autora da tradución do libro de Mikki Kendal «Feminismo de barrio».

O venres 14 ás 21 h no Teatro Municipal de Tui, dentro da programación do primeiro trimestre neste espazo escénico, Producións Teatrais Excéntricas presenta «As desterradas». As entradas están xa á venda en tui.gal.

Unha das grandes novidades deste ano será a celebración do mercado «Elas Facedoras», un espazo dedicado á creatividade feminina que permitirá descubrir e apoiar o talento de mulleres creadoras en moi diversas disciplinas. Desenvolverase no claustro do Seminario Menor.

O xoves, 20 de marzo, ás 19 h na Sala Félix Rodríguez no edificio Francisco Sánchez, terá lugar a presentación do libro «As Benfaladas» de María Xosé Porteiro, nunha conversa con Paula Cabaleiro.

A programación do 8M deste 2025 pecharase o domingo 30, ás 12 h, no Mercado de San Antonio co espectáculo «Asdomare» para público familiar, da man de Vero Rilo e Sonsoles Penadique.

A Biblioteca Municipal recomendará ao longo do mes literatura feminista, e as librarías locais ofrecerán, esta fin de semana, descontos nos libros de temática feminista.