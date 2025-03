«Trazos» gaña o Desfile de Comparsas 2025 do Entroido de Redondela

A agrupación redondelá «Trazos» foi este ano a gañadora do primeiro premio do Desfile de Comparsas do Concello de Redondela. En segunda posición, quedou «A realeza das luces»” de Tomiño, e o terceiro posto foi para comparsa «Os festeiros en festas» de Bembrive.

Comparsa gañadora do premio «mocidade». | // D.P.

No certame tamén se decidiu o premio «Mocidade» para a agrupación con máis participación infantil e xuvenil, que nesta ocasión foi para «Vaiben», comparsa de Cepeda, o premio á «Exaltación do Entroido» para a comparsa redondelá Tío Emilio, e o Premio «Inclusión» para a comparsa da asociación Andaina.

Comparsa gañadora do premio «inclusión». | // D.P.

As comparsas de Entroido volveron encher de música, cor, ledicia e humor as rúas de Redondela o pasado domingo. O xurado escolleu ás mellores agrupación entre as 15 formacións participantes. A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, felicitou ás comparsas participantes nunha xornada na que quedou patente «toda a ilusión e ganas de facer gozar á veciñanza».

Comparsa gañadora do desfile de comparsas. | // D.P.

O Martes de Entroido foi tamén un día grande en Redondela, coa participación de veciños e veciñas de todas as idades. A alcaldesa, Digna Rivas, sinala a importancia desta xornada tan tradicional nas festividades de Redondela «que reúne a grupos de amigos e familias completas con participantes de todas as idades que viven o Entroido na rúa, por iso desde o Concello poñemos todo da nosa parte para que sexa un día moi especial cheo de actividades».

Entroido en Chapela

O sábado día 18 celebrarase o Entroido en Chapela. As comparsas reuniranse ás 17.00 horas do alto da Encarnación. Ás 18.00 horas sairá o desfile acompañado polos percusionistas e tamborileiros de Aperta. Pecharán a comitiva os participantes do Enterro do Berete que fará o seu percorrido ata a praia de Arealoga. A queima do Berete será ás 20.15.

A xornada pecharase coa música da discoteca móbil que comezará a sesión ás 20.45 horas no paseo marítimo de Chapela.

Rivas lembrou que aínda queda moito Entroido por diante, que ao sábado seguinte celebrarase en Chapela O Enterro do Berete co seu propio concurso de comparsas e premios.