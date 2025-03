Salvaterra conmemora o 8M enfocando na educación

O Concello de Salvaterra de Miño prepara varias actividades para conmemorar o Día Internacional da Muller, o 8 de marzo.

O venres 28 de marzo, a Casa da Cultura acollerá un acto especial no que se presentará un vídeo creado polo grupo de audiovisuais do IES Salvaterra de Miño.

O vídeo ofrece unha mirada sobre a igualdade e o papel da muller na sociedade actual desde a perspectiva da xente moza. Este proxecto busca dar voz aos adolescentes e fomentar a reflexión sobre os retos e logros das mulleres no seu día a día, xenerando conciencia sobre a igualdade de xénero e o empoderamento.

Teatro en igualdade

Ademais, o Concello organiza un obradoiro de balde de «Teatro en Igualdade» que comezará en marzo, dirixido a todas as persoas interesadas en explorar a creatividade e promover a igualdade de xénero a través das artes escénicas. O obxectivo do taller é ofrecer un espazo para expresar ideas e sentimentos sobre igualdade, diversidade e empoderamento.

A través de dinámicas de grupo, exercicios de interpretación e actividades creativas, as participantes aprenderán a comunicar mensaxes poderosas que fomenten a igualdade. Este obradoiro, que se desenvolverá grazas ao Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero do Ministerio de Igualdade, finalizará en xuño cunha obra de teatro relacionada coa igualdade, froito do traballo das participantes.

As prazas son limitadas, polo que se recomenda a inscrición anticipada. As persoas interesadas en participar poden obter máis información e formalizar a súa inscrición a través do correo electrónico teatroenigualdade@gmail.com.

Ambas as actividades buscan promover a igualdade de xénero e a participación activa da cidadanía na loita pola igualdade.