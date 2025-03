Roteiros temáticos sobre mulleres na historia, «scape room» e palestras, para conmemorar o 8 de marzo

«O poder de cada muller transforma o mundo», foi o lema gañador na enquisa realizada pola concellería de Igualdade e Muller. A escola que o propuxo foi o CEIP Quintela, lugar no que se realizou o acto de presentación da campaña.

Esta inspiradora frase que protagoniza a campaña deste 8 de marzo e que loce nos carteis, na programación e as e chapas feitos co gallo do Día Internacional da Muller. Rivas e Vilaboa felicitaron persoalmente a toda a comunidade educativa polo traballo, e tanto a rapazada como o profesorado amosáronse moi ilusionados con que o seu lema protagonice esta campaña a prol da igualdade entre homes e mulleres.

O acto institucional foi onte na Praza do Concello ás 12.00 horas, coa lectura da Declaración Institucional a cargo da xornalista María Foscaldo «Virtudes».

O sábado día 15 é a quenda do espectáculo «Sobria y Serena. El Chou». Jazmín Abuín e Arantxa Treus son as protagonistas deste show de humor no que fan unha viaxe pola súa vida a golpe de gargalladas. Será ás 20:00 horas Multiusos da Xunqueira con entrada de balde. O 21 de marzo presentarase o libro «Galegas na Música» de Isabel Blanco, coa actuación musical de Zousaxmas, no Conservatorio Municipal Víctor Ureña ás 20:00 horas. As mulleres que escribiron parte da historia de Redondela serán as protagonistas dun «Scape Room» o 22 de marzo. Sairá ás 19:00h da praza de Ponteareas (Vilavella). Información e inscricións: igualdade@redondela.gal

A concellería de Igualdade ao longo deste mes organiza tamén rutas guiadas para escolares: «Mulleres: da historia á memoria» nos meses de marzo e abril para dar a coñecer o legado que moitas mulleres deixaron en Redondela, e que foron silenciadas pola historia.

Outra actividade da programación son as charlas «Tecnoloxías e novas formas de violencia de xénero». Esta actividade vaise celebrar nos centros culturais de Santo Estevo, Quintela, Cesantes, Ventosela, Saramagoso e no Multiúsos de Chapela. O obxectivo de levar estas charlas formativas ás parroquias é facilitar a participación de toda a veciñanza. Serán nos meses de marzo e abril.

O 12 de marzo comeza as xornadas de emprendemento feminino «Xemma Pereira» con actividades de formación para o comercio local. Impartirse nas Oficinas de Turismo con clases sobre dinamización de ventas, ciberseguridade nas ventas electrónicas, etc.

Serán os mércores, ata o 8 de abril nas Oficinas de Turismo de 20:30 a 22:00 horas. Inscrición en igualdade@redondela.gal.