«Relativerso», vencedora absoluta do entroido tudense

Este martes de Entroido miles de persoas encheron as rúas novas de Tui para disfrutar do Desfile-Concurso de Entroido, no que doce comparsas participaron nun evento festivo organizado polo Concello de Tui.

A comparsa «Relativerso» da Asociación Carvales de Mañufe foi a grande vencedora, logrando o primeiro premio absoluto, así como o segundo en carrozas e o premio de música. A proposta de «Relativerso» inspirouse na teoría da relatividade de Einstein, combinando ciencia e arte cunha escenografía que rememoraba a estética de Stanley Kubrick e Salvador Dalí.

O segundo premio na categoría absoluta foi para a Asociación Cultural En Loureiro Como Sempre, con «Entroido de Picoña», que tamén se levou o primeiro premio en carrozas. A súa creación, que aludía ás conquistas de Alejandro Magno, foi unha das máis impactantes do evento.

A terceira posición absoluta foi para a Asociación Os da Casa de Vigo, cunha proposta chamada «The Visual Dome», que se caracterizou pola súa combinación de arte e Intelixencia Artificial. Esta comparsa tamén logrou o terceiro premio en carrozas.

Na categoría de parodia, a comparsa tudense Locos por la Bicis destacou cunha carroza impulsada por ciclistas, e foi premiada co primeiro lugar por «Ave Tui-Valença». A Asociación A Pandilla de Ponte Caldelas levou o galardón á mellor coreografía con «Pandilla Pirata».

O Desfile-Concurso de Entroido en Tui estivo cheo de orixinalidade e traballo artesanal. O Entroido rematará mañá co tradicional Enterro do Bacallau, que se celebrará ás 19:30 h na praza de San Fernando.